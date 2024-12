Rivoluzione idrica: Tertenia resta fuori dallo Schema 17  

All’Ogliastra sono stati destinati 52,7 milioni di euro per lo Schema 17, il programma per l’infrastrutturazione idrica. Bene, ma non per tutti. La pensano così a Tertenia, terzo centro (insieme a Bari Sardo) più popoloso del territorio che però è escluso dallo Schema 17. Nell’iniziativa, finanziata con un doppio stanziamento da 44 milioni e da 8,7 milioni di cui sono beneficiari Abbanoa e Egas, non sono previsti lavori nel paese più a sud dell’Ogliastra che, l’estate scorsa, ha patito la sete e si è salvato nella marina di Sarrala soltanto grazie a un dissalatore pagato a peso d’oro. Il sindaco, Giulio Murgia, sbotta: «Noi siamo fuori dallo Schema 17 e l’ho già rappresentato al tavolo tecnico di luglio. Questo Schema va bene, ma quest’accordo di coesione è la conferma che il nostro Comune è sempre dimenticato: siamo la periferia della periferia, terra di nessuno». Il primo cittadino non nasconde la delusione: «Siamo il terzo paese con Bari Sardo, abbiamo 12 chilometri di sviluppo costiero, proporzionalmente siamo il paese con la più alta percentuale di nascite in Ogliastra: stiamo cercando di reggere, siamo resilienti, ma non possiamo continuare così. La pazienza sta finendo». Tuttora in paese l’acqua viene chiusa alle 17. «Continuano a prosciugarsi i pozzi e le falde sono secche. Siamo sempre fuori dalle soluzioni. Confido nella Regione, ma la situazione è critica e viviamo in uno stato di emergenza. Fra vent’anni arriverà l’acqua. Questi - conclude Murgia - sono tempi utopici. La soluzione l’ho già prospettata, attendiamo». (ro. se.)

