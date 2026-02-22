Rivoluzione green, salto nel futuro 

Alberi, fiori, siepi e prati. La città si veste di verde, grazie a nuove piantumazioni e nuovi interventi non solo nei parchi e nelle piazze ma anche nelle aiuole e nei viali a bordo strada. I numeri parlano chiaro: dal 2023 ad oggi sono stati piantati 286 alberi di alto fusto. A questi si aggiungono 1840 arbusti e 20 mila fioriture stagionali. Il verde è arrivato anche laddove non c’era come ad esempio al parco Matteotti dove è stato sistemato il prato ex novo mentre in altre aree si è potenziato quello già esistente come ad esempio al parco Europa a Pitz’e Serra e al parco Parodi a Sant’Andrea.

La rinascita

«È tutto nell’appalto della ditta Avr per la gestione del verde, che era la prosecuzione di un vecchio appalto partito prima della nostra consiliatura e riguardava essenzialmente il centro urbano», spiega il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Abbiamo dovuto fare i salti mortali per mandare la ditta anche fuori dalla città». E in futuro le cose andranno anche a migliorare. «Adesso che stiamo progettando il prossimo appalto – aggiunge Sanna – includeremo anche altre zone non senza difficoltà perché le risorse sono limitate. Dovremo ancora intervenire sugli alberi perché basta fare un giro per la città per rendersi conto che molti lecci sono ammalati e sono da tagliare».

Un capitolo a parte merita infatti quello degli alberi. In alcune zone, imbrigliati in aiuole troppo strette, con le loro radici hanno sollevato asfalto a marciapiedi rendendoli impraticabili. In via Italia e in via Andorra a Quartello, erano stati tagliati, rifatti i marciapiedi e sostituiti con altre piante, in altre strade invece resta ancora l’emergenza come in via Brigata Sassari e via Volta dove la pavimentazione è completamente distrutta.Altri alberi erano stati abbattuti anche in via Marconi e sostituiti con piccole piantine che sono ancora in attesa di crescere. Qui il problema era legato al cerambice della quercia, un temibile coleottero che scava gallerie nel legno minando la stabilità della pianta e che è anche protetto dalla Comunità europea per cui non si può debellare. Ancora piante sono state abbattute e sostituite anche in via Della Musica e in via S’Arrulloni perché malate e pericolose.

In azione

Diversi interventi hanno riguardato poi zone prima abbandonate come il parchetto di via Marconi all’angolo di via Merello con sistemazione di siepi e prato verde. «Soprattutto il parco Matteotti è migliorato sotto l’aspetto del verde», spiega una frequentatrice della zona Rita Sanna. «Forse in altre zone sarebbe stato meglio mettere altre piante come ad esempio in via Marconi. Qui hanno messo delle piantine gracilissime che ogni volta che soffia il vento o si danneggiano o cadono».Nuovo volto anche per piazza Santa Maria che in un attimo sembra essersi trasformata in un angolo di lungomare: via le vecchie piantine rinsecchite e al loro posto alte palme.

