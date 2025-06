Rivoluzione del traffico per la processione 

Sarà celebrata questa domenica anche a Monserrato, con una processione solenne, la festività del Corpus domini, una delle più sentite dalla comunità religiosa.

Il corteo partirà alle 19.30 dalla parrocchia di Sant’Ambrogio, arrivando fino a quella del Santissimo Redentore, attraverso le vie del Redentore, Traiano, Nerva, Giulio Cesare, Picciau, Ovidio, Orazio, Marco Furio Camillo, Sorgono, Aritzo, Tonara e San Lorenzo. Per domenica sono quindi previste importanti modifiche alla viabilità, sancite dall’ordinanza del responsabile Polizia Locale, Mauro Soru. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Traiano, Nerva, Picciau, Ovidio, Orazio, Tonara (da via Aritzo a via San Lorenzo) e Sorgono tra i civici 8 e 12, nella fascia oraria tra le 15.30 e le 22. Dalle 19.30 sino al termine della processione, previsto per le 21, sarà inoltre interdetta la circolazione lungo tutto l’itinerario del corteo, con deviazioni verso percorsi alternativi.

