Rivoluzione del traffico per i cantieri  

Al via il primo step di asfalti nel centro di Selargius programmati durante l’estate. Ieri gli operai della ditta incaricata da Comune e Abbanoa sono arrivati in via San Salvatore, dove per una decina di giorni - insieme a via Bellini, un’altra strada squarciata per via dei lavori nella rete idrica cittadina - sono concentrati i cantieri stradali finanziati per rimettere in sicurezza la viabilità.

Sino al 26 luglio cambia anche il traffico nella zona interessata dai lavori: dal divieto di parcheggio in via Campi Elisi, via Lazio e via Terreforru, sino a una serie di doppi sensi di marcia decisi per spalmare il traffico nella zona. Sempre da ieri - e sino al 19 luglio - nuove regole al traffico nelle vie Cervi, Moro e Garibaldi, dove sarà vietato - giorno e notte - il transito dei veicoli. Non solo: in via Trieste - nel tratto fra via Milano e via Torino - sarà vietato parcheggiare e verrà istituito il senso unico alternato. Stesse regole in via Rivoli, dall’incrocio con via Crimea sino a via Rossini.

