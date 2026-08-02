Rivoluzione all’Uta con nove acquisti 

Uta. Sono nove i nuovi innesti dell’Uta in questo primo mese di mercato. I biancoverdi hanno rivoluzionato la rosa con l’obiettivo di migliorare il decimo posto conquistato nell’ultimo Girone A di Promozione.

Tra i pali arrivano Antonio Fortuna dal Guspini e Mattia Orrù dal Bindua per sostituire Firinu e Angioni. In difesa, confermati Lorenzo Pionca, Gabriele Orrù e Marco Carrus, si aggiungono Federico Atzori dal Pirri e Gabriele Ghiani dal Monastir. Dal Monastir arriva anche Matteo Martis che con Luca Melis, ex Ferrini, rinforzano un centrocampo che riparte da Daniele Bratzu, Nicola Mancini, Christian Sartorio e Tommaso Piro. In attacco restano Federico Porru e Alessio Piras, affiancati dai nuovi Tommaso Catta (Pirri), Alessandro Siddu (Cus Cagliari) e Leonardo Lecca (Castiadas), chiamati a sostituire Fabrizio Casu e Choflas.

«Con il presidente ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere i playoff entro due anni», spiega il tecnico Antonio Madau: «I nuovi arrivi sono stati condivisi tra società e staff tecnico e ci daranno una mano importante. Vogliamo disputare un campionato di livello, stabilizzandoci nelle posizioni alte della classifica. La parola d’ordine è continuità: la conferma dello staff è un segnale importante e ci permette di lavorare con entusiasmo e fiducia». (f. c.)

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