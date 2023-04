Rivoluzione all’Olbia: il club è in vendita 

Il tutto dopo aver fatto «i complimenti alla squadra, al mister, allo staff e al direttore per come in questa stagione hanno saputo reagire alle difficoltà e alla tanta sfortuna disputando un girone di ritorno importante», riporta la nota. «Gli stessi complimenti - aggiunge - intendo rivolgerli ai dipendenti della società per il prezioso apporto, ai miei soci e anche a me stesso perché tutti insieme, ancora una volta, abbiamo dimostrato di saper programmare con lungimiranza, prendendo e difendendo decisioni nell’interesse e per la crescita dell’Olbia che, per l’ottavo anno consecutivo, avrà l’opportunità di misurarsi alla pari con piazze e città di grande livello». Con chi al timone è da vedere. Se fino a ieri ci si interrogava sulla conferma di Roberto Occhiuzzi in panchina, l’attenzione si sposta ora sui vertici societari e sulla permanenza dell’Olbia in C. Chiedendosi se dietro la decisione di Marino, contestato duramente dai tifosi durante la stagione per i risultati della squadra, attribuiti alle scelte sulla costruzione della rosa, ci sia la voglia di mollare di fronte all’atteggiamento della piazza.

Marino fa intendere, dunque, che iscriverà la squadra al prossimo campionato ma apre chiaramente e ufficialmente alla cessione dell’Olbia, che guida dal dicembre del 2015, stagione della riconquista del professionismo dopo 5 anni tra Eccellenza e D. Una decisione “ragionata” nell’ultimo anno, come spiega nel comunicato. «In questi mesi ho maturato alcune riflessioni che riguardano il futuro di questa società. La passione e la responsabilità sono e sempre saranno le mie stelle polari, ma durante questa ultima stagione qualcosa si è rotto, per cui in questo momento, per coerenza e rispetto, devo evidenziare che nulla è più dovuto a prescindere e a ogni prezzo», si legge.

Olbia. Alessandro Marino mette in vendita l’Olbia. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno ieri, a pochi giorni dalla fine del campionato di Serie C. Archiviato con una salvezza diretta insperata fino a gennaio, e a dispetto dell’obiettivo dichiarato dei playoff. Le parole del presidente sono state divulgate dal club con una nota, che nelle ultime righe recita: «Nelle settimane che ci separano dall’iscrizione al prossimo campionato porterò avanti, come sempre fatto in questi anni, le attività di gestione aziendale ma al contempo ascolterò, valutandone attentamente la serietà, le proposte di acquisizione del club».

Dopo otto anni

Le ipotesi

Oppure Marino, che fino a qualche mese fa parlava della possibilità di far entrare nuovi soci-investitori nell’Olbia in prospettiva nuovo stadio ma soprattutto dopo il disimpegno del Cagliari, ha già ricevuto offerte. O, infine (vedi il passaggio «devo evidenziare che nulla è più dovuto a prescindere e a ogni prezzo»), sta mettendo le mani avanti, lasciando intendere che se ci sarà da vendere i migliori giocatori per tenere in piedi la baracca, ridimensionando budget e obiettivi, lo farà. Con buona pace dei tifosi, attesi da settimane di fuoco.

