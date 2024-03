Rivoluzione all’Olbia: cambia il presidente 

Olbia. L’Olbia accelera i tempi della rivoluzione societaria con la staffetta al vertice tra Alessandro Marino e Guido Surace: l’ufficialità è attesa nelle prossime ore, intanto tra martedì sera e ieri si sarebbe consumato il passaggio di testimone tra il docente pescarese e il dirigente di SwissPro, azionista di maggioranza del club gallurese.

Cambio al vertice

Da quando lo scorso novembre SwissPro ha acquisito il 70 per cento delle quote dell’Olbia Calcio confermando alla presidenza Marino, diventato nel frattempo socio di minoranza al 10 per cento al pari degli altri “vecchi” soci Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara, il passaggio di consegne al vertice del sodalizio era nell’ordine delle cose. Ma nessuno si sarebbe aspettato che potesse avvenire adesso, a 6 giornate dalla fine del campionato di Serie C e con la squadra - penultima - drammaticamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Forse, il rinvio della sfida col Rimini da domenica prossima al 3 aprile per gli impegni in Nazionale di Rinaldi (Italia U21), Nanni e Fabbri (San Marino) è stato accolto come il momento giusto per operare un riassetto societario che la logica avrebbe voluto si consumasse a fine stagione. Per non parlare dei contrasti interni tra “vecchia” e “nuova” proprietà sui processi decisionali, indicati dal gossip come alla base dell’accelerata.

Tante voci

Le voci delle dimissioni di Marino hanno iniziato a circolare nell’ambiente ieri mattina, salvo essere smentite ufficiosamente a favore della versione del passaggio di consegne tra colui che dal dicembre 2015 ha guidato i bianchi per 8 anni (con un playoff di Serie D vinto, sette salvezze e la conquista dei playoff di Serie C) e Surace (commercialista, consulente finanziario con cittadinanza svizzera e origini argentine e membro del board di SwissPro), che i tifosi hanno avuto modo di conoscere il giorno della presentazione ufficiale della nuova proprietà e che assumerà, alla fine, il ruolo di general manager.

Smentita anche la voce sui famosi e ripetuti contrasti interni alla società. Il comunicato ufficiale del club gallurese era atteso nel tardo pomeriggio, poi in serata. Ma è slittato ulteriormente. E il motivo potrebbe essere che la promozione di Surace a general manager e la contestuale “retrocessione” di Marino a semplice socio di minoranza potrebbe non essere l’unica novità in termini dirigenziali in seno alla società.

Addio a fine anno?

Surace è tornato ieri a Olbia, dove rimarrà sino a fine mese e alla gara interna del 30 marzo col Sestri Levante, e dove ha raggiunto il socio Benno Raeber e Ninni Corda, il consulente di SwissPro che domenica ha assistito al successo casalingo sulla Recanatese con l’altro consulente della nuova proprietà svizzera Nicola Bignotti, tra gli artefici dell’approdo di Marco Gaburro sulla panchina dei bianchi al posto dell’esonerato Ninni Corda lo scorso 22 gennaio. E pare che in mattinata abbia avuto un incontro con l’amministrazione comunale per parlare del nuovo stadio, fondamentale per il progetto Olbia targato SwissPro. Allo stesso modo per la newco elvetica, che all’Olbia non ha portato capitali ma idee e network per sviluppare il marchio con la prospettiva di dar vita a una multiproprietà di società sportive, è fondamentale che l’Olbia rimanga tra i professionisti. In ogni caso, stando così le cose, è facile e naturale che Marino, Bazzu e Tartara salutino a fine campionato. E con loro anche il direttore sportivo Tomaso Tatti.

