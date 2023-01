Rivoluzione all’ingresso della città 

Un mega progetto da 4 milioni di euro per migliorare le condizioni di sicurezza dello svincolo di Is Pontis Paris, e snellire il traffico in ingresso e in uscita da Selargius. Dopo anni di stallo, il Comune accelera, con il via libera in Giunta al progetto preliminare : a disposizione ci sono le risorse finanziate dalla Regione all’interno del più ampio progetto da 15 milioni di euro che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu.

Il piano

Selargius, delegata dalla Regione per realizzare l’intervento, farà la sua parte con i 4 milioni dedicati ai lavori di messa in sicurezza messi nero su bianco nel progetto: verrà sistemato e migliorato lo svincolo poco più avanti alla sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla parrocchia dei salesiani. Non solo, «parliamo di interventi fondamentali per il nostro territorio, che consentiranno di iniziare a risolvere le note problematiche idrogeologiche dell’area in questione e di apportare una serie di modifiche alla viabilità che miglioreranno l’accesso alla città, attualmente sottodimensionato rispetto ai flussi veicolari», commenta il sindaco Gigi Concu. «Nello specifico», spiega, «per quanto riguarda la parte idraulica sono previsti due distinti interventi: il primo e più urgente sul Riu Nou e un secondo sul Riu Mortu, con i quali si andrà a contrastare il problema degli allagamenti delle aree urbane. Verranno realizzate opere stradali, l’illuminazione, una nuova rotatoria, andando anche a sistemare l’area dell’ex distributore, dove da ipotesi progettuale è prevista la realizzazione di un’area con oltre 40 posti auto. Più precisamente si andrà a dotare il nostro territorio di un accesso decoroso e in sicurezza come dovuto a una città di 30mila abitanti».

Le risposte

In prima linea c’è da mesi l’assessore ai lavori pubblici Claudio Argiolas: «Con le opere in programma riusciremo a dare risposta ad alcune delle esigenze più sentite dalla nostra comunità e al contempo a porre fine ad alcune problematiche che si trascinavano da anni», sottolinea. «È un primo grande traguardo, raggiunto anche grazie all’impegno del settore Lavori pubblici, dopo anni di confronti con la Regione e gli altri Comuni coinvolti».