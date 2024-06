Rivoluzione a senso unico 

Quindici giorni e sarà maxi rivoluzione. Due dei tre ingressi principali di Tortolì diventano a senso unico. Per tracciare la nuova segnaletica in viale Pirastu e in via Garibaldi il Comune ha affidato l’intervento a un’impresa specializzata del Cagliaritano. Per i lavori, che inizieranno tra pochi giorni, si annunciano tempi celerissimi. «Entro metà luglio entrerà a regime la nuova viabilità», conferma Marcello Ladu. Il sindaco di Tortolì non ha dubbi sui benefici del cambiamento epocale: «Sarà un’autentica svolta e avremo una viabilità migliore». Verrà convertita in senso unico anche tutta la via Umberto, da piazza Fra Locci verso il Corso. Unico senso di marcia anche in via Vittorio Emanuele, da dove non si uscirà più verso via Umberto.

I cambiamenti

Chi, da piazza Fra Locci, deve raggiungere la strada statale 198 in direzione Villagrande dovrà imboccare via Scorcu (lato stadio Fra Locci) e all’incrocio girare a sinistra verso la rotonda di viale Pirastu. Gli utenti che arrivano da via Garibaldi possono proseguire verso il Comune (invariate le direzioni via Foddeddu e via delle Lavandaie) con obbligo di svoltare a destra verso corso Umberto. Non sarà più possibile fare il percorso inverso, dal Comune verso l’ex ponte di ferro. La rivoluzione alla viabilità è servita. La Giunta comunale, al termine di uno studio elaborato con la polizia locale, stravolge le abitudini degli utenti della strada per decongestionare il traffico urbano.

Maxi svolta

L’amministrazione dà così sostanza al cronoprogramma che prevedeva una rivoluzione alla circolazione. L’altra novità è la costruzione di una rotonda in viale Santa Chiara, all’altezza dell’incrocio con via Scorcu, tra lo stadio Fra Locci e il viale della cittadella scolastica. Il completamento dello sviluppo del quartiere di Monte Attu e la presenza al suo interno di numerosi istituti scolastici e dell’impianto sportivo hanno portato, negli anni, a un aumento continuo dell’intensità del traffico, con picchi elevati nelle fasce orarie concomitanti con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle rispettive scuole. Il sindaco, titolare della delega alla Viabilità, spiega la scelta di una rotonda: «Riduce il numero di incidenti gravi, poiché elimina gli incroci a raso. La circolazione a senso unico riduce anche il rischio di scontri frontali».