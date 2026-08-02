Rivoluzione a Sennori: via Hubalek, arriva casu 

Un mercato a chilometro zero, o quasi. La Klass Sennori è nel pieno della rivoluzione estiva: in vista del secondo campionato consecutivo di Serie B Interregionale, il club romangino ha deciso di rinnovare profondamente il roster affidato al confermato coach Fabrizio Longano.

Tra i “Tauri” non ci sarà più Jiri Hubalek: il pivot ceco, protagonista della scalata verso il basket nazionale, non è stato confermato dopo un'annata condizionata dagli infortuni. Ufficiali anche gli addii di Nwokoye, Cordedda, Nicola e Alessandro Pisano, Federico Tola e Luca Sanna, passato all'Esperia. Restano invece il capitano Merella, Stefano Puggioni, l'ala Biolchini e il pivot Cabras.

Tre, finora, i volti nuovi, tutti provenienti dal mercato isolano. Dalla Dinamo Sassari è arrivato Enrico Casu, play classe 2005 che nell'ultima stagione ha fatto parte stabilmente della prima squadra in Serie A, oltre a trascinare la Torres alla vittoria della C Unica. Gli altri due innesti sono gli argentini Victorio Musso, 42 anni, ex Mercede Alghero, e Diego Sahud, reduce dalla promozione in Serie C con Porto Torres.( ro.r. )

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