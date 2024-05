Rivolte dei detenuti nelle carceri, arrivano le forze antisommossa 

Una squadra di oltre duecento agenti, super-esperti pronti a intervenire entro un’ora per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle carceri italiane. Si chiama Gio, l’acronimo di Gruppo di intervento operativo, ed è la nuova struttura messa in campo dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per sedare rivolte e sommosse nei penitenziari. «Il Gio non solo garantirà ordine e sicurezza negli istituti - ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro -, ma sarà a garanzia anche, e soprattutto, dei detenuti stessi».

La nuova squadra, che dovrebbe essere operativa «entro la fine dell’anno», avrà distaccamenti nelle varie regioni. Oltre ad agenti altamente specializzati è prevista anche la formazione di negoziatori, che saranno i primi ad entrare in campo nei casi in cui verrà richiesto l’intervento. L’annuncio arriva all’indomani dei disordini scoppiati mercoledì pomeriggio nel carcere minorile Beccaria di Milano. «Si è parlato di rivolta, ma si trattava di proteste», ha sottolineato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. «Bisogna cercare di capire cosa sta accadendo in quell'istituto dove, un mese fa, la metà degli agenti in servizio sono stati indagati per torture e altri reati connessi ai casi di torture. Il quadro che esce fuori dalle carte della Procura parla di un clima di violenze e sopraffazione generalizzato».

RIPRODUZIONE RISERVATA