Rivolta sulle scuole accorpate 

Nel mirino c’è l’assessore regionale alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Dall’altra parte di quel mirino, furibondi, i genitori di oltre ottocento alunni della direzione didattica “Giovanni Lilliu”, che fa capo alla scuola di via Garavetti, e pure i docenti, che chiedono un incontro immediato a Biancareddu. È un no gigantesco, corale e firmato, all’accorpamento - come vogliono le nuove norme per risparmiare sulla scuola pubblica - della direzione didattica Lilliu con il comprensivo di via Stoccolma. Per genitori e docenti, se proprio accorpamento dev’essere, la scelta ricadrebbe sull’Alfieri per ragioni ovvie. Invece l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione insiste sull’altro matrimonio, a dispetto della levata di scudi. La protesta sale, l’assessorato tace: nemmeno una parola sulla richiesta di cambiare uno dei promessi sposi dell’accorpamento.

La variabile

Secondo voci piuttosto insistenti, probabilmente quel matrimonio non s’ha da fare, e nemmeno quell’altro. Il decreto Milleproroghe di qualche giorno fa, prevede per l’anno scolastico 2023/24 un margine di flessibilità del 2,5%: significa qualche accorpamento in meno. E le voci dicono che l’assessore Biancareddu abbia inserito la direzione didattica in via Garavetti tra quelle che potrebbero restare così come sono: non accorpata. Ma sono solo voci, senza conferma né smentita.

La rivolta

I docenti della Lilliu, in attesa di una convocazione regionale, fanno notare che «tanti nostri alunni continuano il percorso scolastico alla scuola media Alfieri, non solo per vicinanza dei plessi ma anche per una continuità didattica verticale prevista nel nostro curricolo». Aggiungono: «Questo, per ora, prevede il raccordo infanzia-primaria, ma la sua struttura è stata definita in modo da poter introdurre la scuola secondaria di primo grado (con cui già collaboriamo) e creare un istituto comprensivo a tutti gli effetti. Ci chiediamo quanti alunni che terminano la scuola primaria in piazza del Carmine si iscriveranno poi alla secondaria in via De Gioannis».

Comune contro Regione

Eppure il Comune aveva espresso una posizione chiara, alla conferenza sul dimensionamento scolastico alla Città metropolitana: sì all’accorpamento Lilliu-Alfieri, no a Lilliu-via Stoccolma, come spiega l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Marina Adamo nell’articolo qui a fianco. Anche l’opposizione aveva gradito l’istanza della Giunta Truzzu: lo conferma Giulia Andreozzi, consigliera di Possibile e mamma di un alunno di via Garavetti. Esattamente come gli oltre ottocento genitori, Andreozzi nota che «esistono già da anni progetti di continuità tra le elementari Lilliu e le medie Alfieri in via De Gioannis». Quest’ultima «dista neanche cinquanta metri da due dei quattro plessi della direzione didattica Lilliu, cioè la scuola dell’infanzia di via Quesada e la primaria di via Caboni». Sarebbe dunque un accorpamento “a chilometri zero”, ma da Biancareddu non si vedono segnali, nemmeno sulle voci secondo cui la direzione didattica di via Garavetti quest’anno non sarà accorpata grazie al Milleproroghe.

La rabbia aumenta

Nel silenzio istituzionale, parlano genitori e insegnanti. E parla la consigliera comunale Andreozzi: «L’unica proposta arrivata dal Comune per l’accorpamento della direzione didattica Lilliu era l’Alfieri, nell’ottica di privilegiare gli istituti comprensivi: aveva ben più senso rispetto alla scelta della direzione didattica di via Stoccolma. Peraltro», fa notare la consigliera di Possibile, «se l’accorpamento fosse quello scritto nei documento dell’assessorato regionale, la media di via Stoccolma non sarebbe in grado di accogliere tutti gli alunni delle elementari della stessa sede, della Lilliu e di via Caboni. Che senso ha?». E se la Regione non rompe il silenzio, le firme su quelle petizioni continueranno ad aumentare.

