Rivolta sulla Olbia-Arzachena 

Brutta storia quella della Olbia Arzachena, il grande imbuto della viabilità gallurese è diventato un caso imbarazzante, per Anas, ma anche per la Regione e per il governo Meloni. Un assaggio del malcontento di un’intera regione dell’Isola si è avuto chiaramente ieri mattina nella rotatoria di Picuccia, a pochi chilometri da Arzachena e dalla Costa Smeralda. La strada statale che collega Olbia a Santa Teresa e Palau, è una carrettiera asfaltata, niente di più, disseminata di promesse e rinviii sine die di inizio lavori. Chi veramente non ne può più sono le imprese, gli artigiani, i lavoratori, gli operatori turistici galluresi, rappresentati ieri da sindacati e organizzazioni di categoria. Tutti si sono dati appuntamento nella grande rotatoria che smista il traffico in arrivo da Olbia per le località turistiche del Nord Est, uno snodo che vede ogni anno aumentare traffico e problemi. Il sit in, organizzato dal Tag Gallura (associazione che mette insieme sindacati e imprese) inizia sotto il sole e col botto, il segretario della Cisl Gallura, Mirko Idili dice: «I dati sono chiari, variano da una media giornaliera di circa 6mila veicoli nel periodo non di punta fino ad un massimo di oltre 9.200 veicoli nel mese di agosto. La strada è inadueguata e pericolosa. Basta con le prese in giro, sono passati 17 anni dall’ultima iniziativa fatta alla cantoniera del Saraghino e neanche un centimetro di asfalto è stato realizzato. E il costo dell’opera continua a lievitare. Se la Regione non convoca subito un tavolo permanente e non ci da garanzie, la prossima volta non staremo dentro la rotatoria, blocchiamo la strada».

«Non possiamo lavorare»

Insieme a Idili ci sono i rappresentanti di Uil, della Cgil (la segretaria territoriale, Luisa Di Lorenzo, presidente del Tag, nei giorni scorsi ha chiesto di nuovo il commissariamento dell’opera) e i delegati di Cna, Confartigianato, Agci Gallura Nuoro, Confcommercio, Confapi Gallura e Confagricoltura. Con loro tanti primi cittadini e vice sindaci galluresi (in testa, Olbia, Arzachena e Tempio) e diversi consiglieri regionali, di centrodestra e di opposizione. Ma sono le organizzazioni di categoria a manifestare tutta la loro rabbia per la Statale, che nel 2004 era cantierabile ed era anche classificata come opera strategica nazionale. Il coordinatore della Cna Gallura, Giovanni Pasella, dice: «Lo sappiamo noi che cosa è questa strada, i lavoratori, gli artigiani e gli imprenditori la percorrono ogni giorno. Non è accettabile una infrastruttura di questo tipo in una regione che crea sviluppo e posti di lavoro». In effetti, nei periodi di punta, per muoversi da Olbia ad Arzachena, poco più 25 chilometri, ci vuole anche un’ora. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, parla anche per i colleghi ed è netto: «Questa strada deve essere di nuovo una priorità nazionale, come lo era in passato prima di essere declassificata. La Gallura deve avere le infrastrutture che le servono, qui c’è il lavoro e il benessere di tanti sardi».

«Subito da Salvini»

I consiglieri regionali di minoranza, Giuseppe Meloni e Roberto Li Gioi, considerano l’incompiuta una delle prove del fallimento della giunta regionale. Ma il malumore è anche nel centrodestra, nel suo elettorato. Era stata garantito l’avvio dei lavori entro il 2023, ma non sarà così. Il capo di gabinetto del presidente della Regione Christian Solinas, Quirico Sanna, annuncia: «La Giunta chiederà al ministro Matteo Salvini di inserire la Statale tra le opere prioritarie e cantierabili. L’intervento ha un importo di circa 800 milioni di euro, ma una parte sono stati già stanziati. Il 3 aprile saremo a Roma per parlare con il ministro Salvini».