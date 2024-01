Rivolta studentesca, immagini al setaccio 

I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno acquisito le immagini delle telecamere che sorvegliano l’area esterna dello Ianas. Gli investigatori vogliono accertare con esattezza cosa è accaduto martedì mattina durante la manifestazione di protesta inscenata nel cortile del caseggiato di viale Santa Chiara. L’unica certezza in mano ai militari è il danneggiamento del lunotto dell’auto di un docente, tra i responsabili della scuola. Quello che non è chiaro è il movente. Ed è per questo che il personale dell’Arma, anche ieri mattina insieme agli agenti del commissariato di polizia, ha fatto irruzione sul cortile dell’Alberghiero invaso di studenti, ancora in stato di agitazione. La protesta a oltranza sarebbe ispirata dalla mancata concessione di un’assemblea d’istituto da parte della direzione scolastica. Tuttavia, al di là delle motivazioni che hanno generato la manifestazione degli alunni, i carabinieri stanno stringendo il cerchio per capire se l’episodio del danneggiamento sia avvenuto nei momenti immediatamente successivi a un presunto scontro tra l’auto e un gruppo di ragazzi, molti dei quali sono arrivati sul piazzale a bordo di un vecchio camioncino. Dubbi che quasi certamente verranno sciolti dopo l’analisi dei filmati delle telecamere che monitorano l’area sterrata e una volta terminata la sequela di testimonianze. Per ora non sarebbe stata formulata alcuna ipotesi di reato, con l’autorità giudiziaria in attesa di un’informativa dettagliata.