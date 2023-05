Rivolta per gli scarichi abusivi nel fiume 

La storia è sempre la stessa: «In passato si scaricavano le acque direttamente nei corsi d’acqua che attraversano il paese. Negli ultimi venti anni o più non tutti hanno fatto l’allaccio ad Abbanoa, e spesso i proprietari delle case continuano a lasciar finire i propri scarichi nei fiumi, poco lontano da casa propria», spiega Cinelli. Certo, c’è chi è inconsapevole e crede che le acque finiscano nella rete di Abbanoa; e chi invece sa bene qual è la situazione e preferisce lasciarla così. «Abbiamo più volte segnalato il problema», continua Foddis; «ma la situazione non cambia».

Il problema è evidente in periferia, ma neppure il centro è immune. In zona sant’Esu passa un canale che confluisce con il rio Matzeu: qui abita Gianni Foddis che racconta: «Noi residenti siamo esasperati. La puzza è insopportabile, vediamo scarichi fognari non solo di abitazioni ma probabilmente anche di aziende agricole con animali. Qui abitano persone anziane, vicino ci sono anche Rsa dove sono ricoverati malati gravi o terminali. Rischiamo tutti la salute». In centro invece chi passa in via Gorizia e prova a scendere vicino al fiume può vedere un vero scroscio d’acqua che da un tubo scarica qui, a poca distanza dal municipio e dalle case: «D’estate anche in centro passeggiando vicino ai tombini si sente sempre una forte puzza di fogna», racconta Marco Cinelli.

Un fiume di acque nere e bianche, cattivi odori e pericoli per la salute. A Sestu gli scarichi fognari abusivi sono una notizia non nuova, perché purtroppo il malcostume e l’inciviltà di pochi non passano mai di moda e ne fanno le spese tutti i residenti.

Emergenza

Problema vecchio

I controlli

Purtroppo il problema non è di facile soluzione, come conferma il capo dei Barracelli Antonio Fadda: «Camminare lungo le sponde del fiume e controllare gli scarichi è davvero complicato e in certi punti quasi inaccessibile, tra canne alte e recinzioni. Noi non possiamo fare molto, per risolvere davvero bisognerebbe fare un controllo approfondito per capire le proprietà dei terreni e dove scarica ciascuno ma non è facile perché sarebbe lungo, costoso e occorrerebbe l’autorizzazione da parte di un magistrato». L’assessore Emanuele Meloni, che si occupa del Servizio Igiene e lavori pubblici spiega: «Abbiamo ricevuto la segnalazione e programmeremo verifiche su quanto denunciato». Rassicurazioni anche dal comandante di polizia locale Giorgio Desogus: «Faremo verifiche accurate».

