Rivolta nell’Isola per i tagli dell’Enel 

I lavoratori sardi di Enel annunciano la mobilitazione e proclamano lo stato di agitazione per denunciare il disimpegno del gruppo nell’Isola.

Le segreterie dei sindacati confederali di categoria hanno affidato a una nota le ragioni della protesta che coinvolge 1.400 dipendenti.

Il sindacato

I segretari regionali Francesco Garau (Filctem), Gianrico Cuboni (Flaei) e Pierluigi Loi (Uiltec) sono netti nel richiamare l’azienda alle sue responsabilità: «Enel taglia gli investimenti con ripercussioni dannose per il personale e per le importanti attività che il Gruppo dovrebbe portare avanti anche in tema di transizione. In tutte le sedi di lavoro si svolgeranno in questi giorni le assemblee per decidere le azioni di protesta, fino ad arrivare allo sciopero». I lavoratori rimarcano una scarsa attenzione per gli investimenti finanziati dal Pnrr e per i progetti incentrati sulla declinazione della transizione energetica: tra questi gli interventi sulle reti e il potenziamento del comparto idroelettrico.

I rappresentanti dei lavoratori della grande azienda di produzione e distribuzione di energia elettrica hanno scelto parole d’ordine chiare per riassumere le ragioni alla base delle rivendicazioni: «Se Enel smobilita, il sindacato si mobilita». Cgil, Cisl e Uil criticano il piano industriale e alcune recenti decisioni aziendali: «Se possono essere comprensibili scelte di alleggerimento della propria presenza all’estero, non possiamo accettare il dimezzamento degli investimenti, le esternalizzazioni, un cambio epocale di orario di lavoro per gli operativi di Enel-distribuzione senza accordo con i sindacati, la contrazione degli organici, l’ingiustificata riduzione del costo del lavoro, e delle conseguenti tutele, un sistema che in Enel non aveva mai attecchito».

Tensioni

Le tensioni hanno portato all’interruzione delle relazioni industriali. Solidali con i lavoratori la Federazione europea dei Sindacati dei servizi pubblici-Epsu e la Federazione internazionale dell’energia e della manifattura.

