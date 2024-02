Rivolta nella trincea dell’ospedale 

«Ma la Asl ha fatto uno studio per verificare cosa succede se si mettono insieme un paziente reduce da un intervento chirurgico e uno di Medicina, un paziente internistico. Sanno a che cosa si va incontro? Sto parlando di infezioni ospedaliere trasmissibili»: la segretaria della Cgil Funzione Pubblica, Jessica Cardia, parla al megafono davanti a quasi quattrocento persone, nel piazzale dell’ospedale di Olbia. Denuncia i rischi (almeno questo pensano Cgil, Uil e Nursind) dell’accorpamento dei reparti. Sono parole dure, forti, che raccontano uno stato d’animo. Medici, infermieri, oss del Giovanni Paolo II e degli altri ospedali galluresi applaudono la sindacalista, non fanno sconti. Il clima è di accesa contrapposizione con il direttore generale della Asl Marcello Acciaro. Negli ultimi anni non si era mai visto niente del genere, il personale sanitario degli ospedali è stremato, amareggiato, gli animi esacerbati. Anzi, tra persone abituate a vedere la sofferenza e a combattere, serpeggiano rabbia e demotivazione.

«Acciaro non ascolta»

Ieri mattina in tanti hanno aderito alle prime tre ore di sciopero proclamate dalle tre sigle sindacali e dalla Rsu. Paolo Dettori, segretario provinciale della Cgil Fp sintetizza la ragione della protesta: «Siamo qui perché la Asl non ascolta, perché il direttore generale Marcello Acciaro pensa di essere infallibile. Non ci fermiamo, questa giornata non è il punto di arrivo della vertenza, non è culmine. Si va avanti così. La Asl non ci ascolta, ci tratta da incompetenti. Gente con esperienza, che si è formata in corsia. Noi diciamo che affidare dei pazienti di Medicina è un illegittimo, è contro il contenuto dei contratti. L’accorpamento dei reparti, l’approccio multidisciplinare, peraltro non preceduti da una adeguata formazione del personale, abbassano la qualità delle prestazioni sanitarie e aumentano i carichi di lavoro». Vito Langiu, della Uil Fp, aggiunge: «ll dato vero è che si sta privatizzando la sanità gallurese, i posti letto vanno progressivamente al Mater». Il dato che emerge, però, è anche quello del deterioramento delle relazioni sindacali, i lavoratori della Asl, medici in testa, sono pronti ad altre due giornate di sciopero. Dice Achille Caddeo, del Nursind: «È evidente che le relazioni debbano essere rilanciate». Mai di recente si era arrivati a un livello di scontro così alto.

Il Pronto Soccorso

La tensione è palpabile, i cori contro la Asl la dicono lunga sullo stato d’animo del personale. Dice Jessica Cardia: «Che cosa si aspetta la Asl. Prendiamo il Pronto Soccorso di Olbia, per fare un esempio. Accessi che aumentano, personale inesistente. Tutti fanno e hanno fatto sacrifici. E la risposta della Asl quale è? Non sono stati pagati premi e avanzamenti salariali 2022 e per il 2023 non è neanche iniziata la contrattazione. Siamo esasperati».

RIPRODUZIONE RISERVATA