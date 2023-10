Rivolta nel Nuorese, territori in ginocchio 

La sanità pubblica è sempre più inaccessibile, i medici fuggono in strutture private, i pazienti rinunciano alle cure o si indebitano. La situazione è critica nel Nuorese. Sabato mattina si è tenuto un sit-in davanti all'ospedale San Francesco a cui hanno partecipato in tanti: pazienti, medici, infermieri e le associazioni (oltre una trentina). Un messaggio che accomuna tutti i presenti, rivolto a una politica «troppo distante e distratta, tecnica e priva di ascolto e dialogo nei confronti di chi ha necessità», come ha affermato Danilo Lampis, diabetico ed esponente di Sardegna chiama Sardegna. «Ho dovuto pagare di tasca per un tumore rarissimo perché la sanità pubblica nel Nuorese non poteva garantirmi il servizio – dice un paziente –. Si sono aggiunti i costi del viaggio, non solo per me, ma anche per mia moglie che doveva accompagnarmi perché dopo i numerosi interventi non ero in grado di camminare. Ho dovuto chiedere un prestito, a casa c'è un solo stipendio». I “migranti sanitari” sono in aumento, nel 2023 in Sardegna sono stati oltre 20mila. Un fenomeno questo «che coinvolge sempre più persone in Italia – dice Renato Pischedda di Svs Viaggi per la salute – È importante notare che più della metà dei pazienti si rivolge al settore privato non per scelta, ma per costrizione e, cosa più grave, su indicazione della sanità pubblica. Far viaggiare alcune categorie di persone equivale a una condanna a morte».

