Rivolta dei barracelli e la maggioranza si divide 

La compagnia barracellare di Ozieri in rivolta contro la maggioranza guidata dal sindaco Marco Peralta restituisce 31 tessere al Comune. Gli agenti contestano le modalità di voto del consiglio comunale che invece di ratificare la decisione dei barracelli sul nome del nuovo comandante, espressa dalla maggioranza dei componenti l’assemblea, ha preferito il secondo più votato, esprimendo in aula 7 voti su 14, con 4 schede bianche. La maggioranza si è quindi spaccata, un elemento che potrebbe essere oggetto di ricorso da parte dell’opposizione. «Assistiamo ad una vicenda surreale che non ha precedenti, - sostengono gli esponenti della minoranza - mai era accaduto che la politica disconoscesse le scelte dei barracelli». (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA