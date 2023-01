Rivolta contro la chiusura del Serd 

«Porremo il tema all’attenzione del Prefetto» spiega Guido Sarritzu segretario regionale Uil, «coinvolgendo il sindaco Graziano Milia e il direttore generale dell’ Asl Marcello Tidore per arrivare ad una soluzione rapida e condivisa che possa evitare alla terza città sarda di dover rinunciare a un servizio importantissimo che garantisce assistenza a utenze particolarmente fragili di cui sembra che però non importi a nessuno. Senza contare i disagi: per molti spostarsi sarà complicato e dovranno rinunciare alle cure. Auspico un nuovo percorso condiviso, di dialogo e riflessione sull'utilità del centro in particolare modo per la città di Quartu».

Da una parte la Uil annuncia di voler portare la questione in Prefettura, dall’altra i tanti pazienti sono sul piede di guerra: molti, disabili e affetti da varie patologie, non hanno la possibilità di raggiungere Cagliari, altri invece non possono proprio farlo perché interdetti per aver commesso reati e che prima di potersi recare al Serd dovrebbero affrontare un lungo iter. D’altronde c’era da aspettarselo. Il trasferimento era indispensabile per via delle critiche condizioni dei locali di via Cavour, ma nessuno si aspettava che il servizio fosse spostato fuori Quartu privandone la città e tutti i centri vicini dal momento che abbraccia anche Trexenta, Parteolla, Sarrabus Gerrei e Sarcidano.

Ormai è questione di giorni. Salvo cambi di rotta improvvisi, la prossima settimana i locali del Serd in via Cavour, chiuderanno le porte, si dice provvisoriamente, e il servizio sarà trasferito a Cagliari in via Dei Valenzani. La decisione, annunciata nei gironi scorsi da una scarna comunicazione dell’Asl, ha scatenato un putiferio.

La protesta

Il sindacato

Era stata proprio la Uil a denunciare le condizioni della struttura di via Cavour chiedendo di mettere a disposizione altri locali ma sempre in città. «L’edificio» aveva detto Sarritzu, «presenta rilevanti criticità dovute oltre che all’ubicazione, alla mancanza di spazi per gli operatori e non solo. Sono del tutto insufficienti i servizi igienici, gli spazi adibiti a spogliatoi degli operatori, la sala d’attesa, l’archivio».

Gli utenti

I più preoccupati sono ovviamente gli utenti. Qualcuno è in cura da tantissimi anni. «Io da trenta per l’esattezza» dice uno dei pazienti, «tutti i giorni prendo il metadone e ho anche altri problemi. Ci vogliono trasferire a Cagliari, ma come si fa? Ci sono invalidi in carrozzella che non possono arrivarci, ci sono persone che hanno la diffida e non possono andare». Per molti, tanti, il Serd quartese è stato un’ancora di salvezza, «mi ha aiutato a uscire da una situazione difficile» dice un altro utente, «sono in cura e mi hanno aiutato a lasciare la droga. Ma io non posso andare a Cagliari, non posso arrivarci. Vogliono lasciarci così? Adesso come faremo?».

