«Rivogliamo le spiagge militari» 

Non si placano le polemiche dopo l’annuncio del nuovo Piano per il litorale, destinato a trasformare la Costa Verde. La minoranza in consiglio comunale contesta i contenuti del Pul mentre gli operatori turistici chiedono l’accesso libero nelle spiagge che ricadono sui terreni militari. Nel mirino dell’opposizione ci sono i due nuovi stabilimenti balneari a Capo Frasca riservati all’Aeronautica. Il sindaco Paolo Salis respinge tutte le critiche al Piano per il litorale approvato con l’astensione della minoranza.

Il sindaco

«Basta con le insinuazioni – commenta il primo cittadino – smentisco categoricamente tutte le voci, secondo le quali l’amministrazione sta facendo un regalo ai militari. Non è assolutamente vero. Questo progetto prevede una pianificazione a lungo termine. Chiaramente ci saranno anche delle varianti, ma era importante tracciare delle linee guida che riguardano tutto il territorio da Capo Pecora a Capo Frasca, compreso il tratto demaniale. Sarà la Regione a fare i bandi. Non è escluso che l’Aeronautica possa affidare la gestione delle aree all’esterno. Ma si tratta di cose che verranno valutate in seguito. Il nostro obiettivo è quello di poter usufruire di due spiagge particolarmente belle, molto richieste dai turisti, che però non posso raggiungerle. Sempre nella zona ci sono inoltre aree archeologiche di grande pregio, nuraghi, una villa romana. Ma l’utilizzo di questi spazi va regolato da Regione e Ministero. Non sono io che decido». Le parole del primo cittadino non piacciono alla minoranza in consiglio comunale. Dopo lo scontro in Aula le polemiche continuano.

La minoranza

Il capogruppo dell’opposizione Michele Schirru torna all’attacco. «Nel 2017 la spiaggia di S’Enna e S’Arca, nell’area del poligono di Capo Frasca e l’ulteriore porzione di scogliera attigua fino a Punta S’Achivoni, sono tornati ad essere fruibili da tutti, militari e civili – commenta il consigliere – ma gli accordi sono stati disattesi. S’Enna e S'Arca è libera solo dal punto di vista amministrativo. Sono ancora presenti le recinzioni. Il porticciolo interno non è mai stato reso fruibile. I siti archeologici sono abbandonati. Aerei militari che volano in piena estate. Ora mettiamo anche i chioschi privati? No. Se c'è un accordo con l’Aeronautica per un accesso controllato via mare attraverso corridoi riservati ai turisti se ne può discutere, come già più volte chiesto dal Comune di Arbus e da quello di Terralba. Così sarebbe l'ennesimo errore che non porta alcun beneficio alla collettività».

Gli operatori turistici

La presenza dei nuovi chioschi nel litorale (passano da 7 a 32) non sembra preoccupare gli operatori turistici. «Spero che i nuovi chioschi previsti nel Pul vengano dotati anche dei sottoservizi – dice Franco Caddeo, pioniere del turismo in Costa Verde – io ho dovuto fare tutto da solo». Rossano Vacca spera che «sia la volta buona e che le due spiaggette siano accessibili a tutti». Davide Frau e Salvatore Ghiani auspicano che «i militari non si chiudano e finalmente si rendano fruibili due tra gli angoli più belli della Costa Verde».

RIPRODUZIONE RISERVATA