Rivivono le antiche Cogas, tra leggenda e fede cristiana 

Devozione, storia e leggenda si sono intrecciate attorno alla figura di san Sisinnio nei festeggiamenti a lui dedicati a Villacidro dal 4 al 7 agosto. Fra le varie iniziative organizzate in paese, anche una rievocazione vivente delle Cogas, spesso accostate nella cultura popolare ai miracoli del Santo, che avrebbe annientato la loro carica malefica salvando così i bambini capitati sotto le loro attenzioni malvagie.

«Quello che abbiamo realizzato con sa Domu de is Cogas è un’autentica rievocazione storica, arricchita da numerosi richiami radicati nell'antico passato di Villacidro», afferma Erica Pittau, presidente dell'associazione Is Cogas de Biddaxidru, che ha organizzato l’appuntamento in modo autonomo e distinto dalle altre attività coordinate dal Comitato organizzatore della festa.

«La vicenda di Is Cogas – continua l'ideatrice della rappresentazione – è stata accuratamente ricostruita tramite ricerche d'archivio. Per garantire un'ambientazione adeguata alla rappresentazione abbiamo scelto gli spazi più antichi offerti da una vecchia abitazione in disuso in via Scuole».

Filo conduttore delle rievocazioni, che hanno attratto centinaia di visitatori, la duplice natura, malefica e benefica delle streghe di Villacidro, illustrata con pannelli informativi: usavano le erbe a scopo curativo o e facevano pratiche attraverso is pungas , sacchetti di stoffa contenenti piccole reliquie o preghiere scritte utilizzati come amuleti protettivi.

