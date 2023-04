Rivivono i “gioielli di famiglia” 

Due gioielli pubblici lasciati da decenni al degrado e destinati a ritrovare l’antico splendore per mano dei privati. Il colle del Balaguer, con il suggestivo anfiteatro sul mare e il Cavall Marì, l’edificio progettato da Antoni Simon Mossa, un tempo popolarissimo locale notturno. Per quest’ultima struttura, oltre 500 metri quadrati lungo la passeggiata anni ‘50, la soluzione sembra vicina: la giunta ha già deliberato l’atto di indirizzo per la concessione del bene ai privati e presto verrà pubblicato il bando. Più complicata la situazione del Balaguer. Nel 2009 quei 120 metri quadrati sul colle che guarda Capo Caccia sembravano destinati a ospitare un ristorante, un locale con un dopo-cena condito di spettacoli teatrali, proprio per restituire valore e dignità a uno dei fabbricati più suggestivi e trascurati del patrimonio comunale. Alla fine non se ne fece niente.

Il vincolo

Ora è l’assessora al Demanio Giovanna Caria a volerci riprovare. Ma prima di poter affidare agli imprenditori privati il Balaguer occorrerà liberare il caseggiato dal vincolo a uso civico. «Un percorso articolato, – avvisa la componente della giunta di centrodestra – che abbiamo già intrapreso con il censimento dei beni e il regolamento di gestione delle terre civiche: l’obiettivo è trasferire il vincolo in altre aree e liberare finalmente il bene». Un anfiteatro, il belvedere, la scalinata per la discesa a mare, le panchine rivolte sul golfo di Alghero e, soprattutto, un edificio di circa 120 metri quadrati, non grandissimo, con un ampio spazio verde intorno. Ma anche sporcizia e muri imbrattati dalle bombolette spray. Fino a quando le strutture non saranno valorizzate e utilizzate, le devastazioni non cesseranno.

Un bando pubblico

A circa un chilometro di distanza si trova il Cavall Marì, progettato dall’architetto Simon Mossa, rudere con vista sul massiccio di Capo Caccia, ex discoteca. La scelta della maggioranza di centrodestra civica e sardista si è già tradotta negli atti della Giunta Conoci che, con la delibera n. 188, ha dettato le direttive sulle quali basare i criteri del bando pubblico che dovrà essere emesso a brevissimo dall’Amministrazione: 500 metri quadrati e una posizione strategica sul mare e a due passi dal centro storico. «Fortunatamente il Cavall Marì non è gravato da alcun vincolo da uso civico, benché ci siano vincoli paesaggistici che in ogni caso dovranno essere rispettati», prosegue la vice sindaca Giovanna Caria: «Dunque possiamo procedere con la pubblicazione del bando». La commissione sceglierà tenendo conto dell’originalità e dell’unicità della proposta imprenditoriale che dovrà mettere insieme aspetti commerciali con quelli sociali e culturali. La gara sarebbe già dovuta essere bandita, ma i carabinieri del Noe a gennaio scorso avevano posto sotto sequestro l’immobile, ritardando di fatto la messa in sicurezza della struttura per consentire i sopralluoghi con gli imprenditori interessati.