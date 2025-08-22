VaiOnline
23 agosto 2025 alle 00:22

Rivivere la Faradda 

Questa sera alle 21 Videolina ripropone le fasi salienti della Faradda, con il commento di Franco Ferrandu insieme a Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu, inviate sul percorso.

La discesa dei Candelieri alla vigilia di Ferragosto è la festa grande cittadina che si fa risalire al 1600, ma che probabilmente nasce come offerta alla Madonna dell’Assunta diversi secoli prima, durante la dominazione pisana. I ceri vengono trasportati dai portatori che ballano al rullo dei tamburi, con partenza da piazza Castello e arrivo alla chiesa di Santa Maria di Betlem. La festa inizia al mattino con la vestizione dei Candelieri nella sedia dei Gremi, nel centro storico . Durante la Faradda importante la sosta a Palazzo di città, con il saluto del Gremio dei Massai al sindaco Giuseppe Mascia.

