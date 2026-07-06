Rivive la Colonia Dux: «Conoscere il passato per stare nel futuro»  

«Il nostro piccolo grande Le Corbusier». Maria Antonietta Mongiu, l’antichista, ricorda così Ubaldo Badas, «l’architetto-non architetto», il progettista della Colonia Dux, pezzo pregiato del razionalismo che sul mare del Poetto sta tornando a nuova vita grazie al bando regionale di inizio 2021. Un recupero con concessione demaniale per vent’anni, dietro pagamento di un canone, che col massimo rialzo è stato aggiudicato dalla Colonia Hotel srl, la cui presidente del Cda, Diana Zuncheddu, insieme a Mongiu ha dato vita ai “Seminari sull’Arte della Manutenzione”. Ieri la prima. L’inizio di tutto. «Una finestra sui lavori appena iniziati», ha detto l’imprenditrice. «Uno spazio pubblico di confronto», ha sottolineato la professoressa.

L’esordio

Era stracolma la sala conferenze al piano terra di via Regina Elena 14, nella sede storica de L’Unione Sarda, in quel Terrapieno che «era il confine sud della città medioevale», ha ricordato Mongiu. La Cagliari che con il recupero della Colonia Dux, l’ex ospedale Marino, «tiene vivo il legame profondo con la storia», ha evidenziato Diana Zuncheddu. Saranno sessantotto suite a cinque stelle, nel primo albergo sul mare del capoluogo, di cui adesso è rimasto solo lo scheletro. Il punto zero della riqualificazione per quel bene demaniale su cui il ministero della Cultura, nel 2007, ha apposto il sigillo del vincolo monumentale. Ogni singola operazione di recupero passa da un cronoprogramma deciso da Demanio della Sardegna, Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale, Distretto idrografico, Asl 8 e Arpas. Comune e Regione. Non sono possibili scostamenti, nemmeno minimi, la responsabilità è affidata al direttore tecnico Matteo Rocca.

La scommessa

Insomma, un pezzo del patrimonio di Cagliari, nella spiaggia della città, in un doppio valore simbolico e storico insieme, diventa materia di confronto collettivo. «Un cammino che in questi Seminari – ha continuato per la Colonia Hotel la presidente del Cda – vogliamo fare insieme». Ieri sotto la lente non è finito solo il Poetto, ma attraverso gli occhiali della geologia è stata raccontata la composizione della terra. «Di questa. La nostra. Con un convitato di pietra – ha detto Mongiu –: è l’editore de L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, che nella Colonia Dux di Badas ha scommesso per restituire alla città uno spazio consegnato al degrado per troppi anni». La professoressa ha quindi presentato i tre esperti che ieri hanno battezzato i “Seminari sull’Arte della Manutenzione”: Gian Luigi Pillola, ordinario di Paleontologia e Paleoecologia all’Università di Cagliari; il geologo di Cagliari, Fausto Pani; l’ex Direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Giovanni Barrocu, che nell’ateneo ha insegnato a lungo Geologia applicata, anche lui da ordinario.

Gli esperti

E così ieri, in una sorta di lezione-ripasso, è stata raccontata e ricordata intanto l’origine ambientale del Poetto. «Parliamo di 120mila anni fa», ha spiegato Pillola. Ma sono ben più antichi, «databili tra i cinque e i tredici milioni di anni fa i resti fossili della città». Pani ha menzionato «il saccheggio del Poetto, con la cui sabbia sono state costruite le case di Cagliari». Una devastazione di cui l’arenile porta i segni, «in quella variazione dell’equilibrio dinamico tra il tratto di litorale emerso e quello sommerso, visibile con l’arretramento della linea di costa». Con i “Seminari sull’Arte della Manutenzione” si prosegue lunedì 13. Il protagonista sarà il calcestruzzo che «Badas modellava come fosse un tessuto», ha concluso Mongiu. Al tavolo degli esperti, ingegneri e urbanisti. Sempre in via Regina Elena 14.

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