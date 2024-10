Rivive la città del Medioevo 

Tra il verde di Molentargius nel fine settimana, i visitatori hanno trovato guerrieri e pozioni, elmetti e imbarcazioni. Il parco ha fatto un tuffo nel passato trasformandosi in un villaggio medioevale in piena regola dove si sono consumate battaglie e celebrati matrimoni con lo stile di un’epoca che continua ad affascinare sempre più persone. E nonostante i rischi legati al maltempo che hanno costretto a ridimensionare un po’ l’iniziativa, organizzata dai Memoriae Milites, è stato un successo con tantissime persone, tra cui molti bambini, che hanno assistito a bocca aperta alle rappresentazioni, quasi come fossero vere.

Usi e costumi dell’epoca

E come non rimanere affascinati davanti a tutti gli spazi che riproponevano usi e costumi dell’epoca. Come ad esempio il banchetto del medico con il preparatissimo Fabrizio Usai a snocciolare aneddoti e segreti come quelli della mandragora e della cicuta che «venivano utilizzati per addormentare il paziente prima delle operazioni chirurgiche». Due veleni che, «se ben dosati, raggiungevano lo scopo. All’epoca però i dosaggi non erano ancora perfetti e molti morivano prima di poter essere operati». Non che chi arrivava all’operazione se la passasse meglio a vedere gli strumenti chirurgici come la sega ossea, il forcipe, il bisturi che sembrano usciti da un film dell’orrore. «Poi c’era il salasso», racconta ancora Usai, «che si poteva fare in tre modi tra cui quello con le sanguisughe» e il lardone, ossia pezzi di lardo che si usavano per curare le ferite.

I preziosi del passato

Salvatore Schirru era al banchetto dei gioielli e si commuove quando racconta la sua passione per quest’epoca, «che mi ha trasmesso mia moglie che ora purtroppo è mancata. Una volta che entri in questi gruppi, io sono nei Memoriae Milites, ti senti a casa, è come una grande famiglia e ti catapulti in un’altra epoca». Nel villaggio medioevale c’erano anche il banchetto delle spezie e delle erbe con le loro proprietà mediche e allora ecco i semi di papavero per le infiammazioni e l’antiossidante cardamomo. Poi le riproduzioni della marineria con la più antica bussola mai ritrovata e il banchetto della mensa dei nobili.

Nozze e rappresentanti

Intenso il momento della messa in scena del matrimonio che «non è un’invenzione», spiega il presidente dei Memoriae Milites Gianluigi Puddu, «ma una ricostruzione secondo fonti storiche. Lo sposo era un giovane cavaliere dei Malaspina, la sposa di una famiglia popolana ricca. Si fa tutta la procedura con i vari personaggi, gli sposi, i genitori, gli amici, le giardie e il notaio».

Con i Memoriae Milites c’erano i Sagittarii Vagantes e la Compagnia dell’Ariete Rampante di Iglesias, gli arcieri del Castello di Sanluri e la Corporazione Arcieri di Sanluri . E alla fine tutti a riproporre la famosa Battaglia di Quartu del 1353 tra le truppe arborensi di Mariano IV del giudicato di Arborea contro i catalano aragonesi di Bernard de Cabrera.

