Rivive il rito de “Su trigu cottu”, auspicio di prosperità 

Anche quest’anno a Pabillonis si è rinnovato l’antico rito de “Su trigu cottu” (grano cotto), mangiato l’ultimo giorno dell’anno. Un rituale che affonda le sue origini nel mondo delle campagne, e che viene tutt’ora celebrato in tante famiglie. Come da buon auspicio, i volontari della Protezione civile, con l’associazione culturale Promos, hanno distribuito il grano cotto richiamando una nutrita folla di compaesani. Pietro Sida, presidente della Protezione civile, spiega la procedura di preparazione: «Dopo averlo pulito e lavato e lasciato in ammollo fino al giorno dopo, il grano è messo a bollire fino anche a sei ore o comunque fino a quando non diventa gonfio, spaccandosi, per essere quindi lasciato a riposare ben coperto e sotto la paglia di fieno. Si mangia associato alla sapa, come auspicio per un nuovo anno in salute e serenità».

Fino alla fine degli anni ‘60, prima dell’alba dell’ultimo giorno dell’anno, i bambini passavano di casa in casa a chiedere proprio il grano cotto, recitando il vecchio ritornello: « Candeleri, candeleri, cotu nd’eis ?» Se arrivava una risposta negativa replicavano con una frase non troppo cordiale: « Mai in sa vida ndi cotziais, e ocannu chi benit tzurpus siais! » (Che tu non riesca più a cucinarne, con l’augurio della cecità per l’anno prossimo).