Rivive il parco sportivo Pino Spiga 

Due bandi pubblici, nessun concorrente. Poi un cambio di rotta. Per riportare vita nel Parco sportivo “Pino Spiga” di Torangius, il Comune mette da parte, almeno per quest’anno, la strada della gestione tramite gara e sceglie quella della coprogettazione. Così gli impianti torneranno ad animarsi già dall’estate grazie alla Asd Kadossene, che utilizzerà gratuitamente una parte delle strutture fino al 31 dicembre organizzando tornei, attività sportive e iniziative sociali.

La scelta

La decisione arriva dopo il doppio tentativo, rimasto senza esito, di individuare un concessionario disposto a gestire il complesso secondo le condizioni fissate dall’amministrazione, che prevedevano anche un corrispettivo economico a favore del Comune. Stavolta, invece, cambia la formula: nessun canone, perché lo schema di convenzione stabilisce che è «compensato dall’attività di vigilanza e di manutenzione, pulizia e decoro» garantita dall’associazione. La Giunta motiva la scelta con la necessità di evitare che il parco resti inutilizzato. Dopo le gare deserte, si legge nella delibera, gli impianti sono rimasti «privi della loro funzione sociale», con il rischio di diventare «facile preda di degrado e vandalismo». Da qui la decisione di puntare su un progetto capace di «restituire alla comunità il Parco sportivo di Torangius “Pino Spiga”», trasformandolo in un polo di sport e aggregazione. L’accordo riguarda i campi di calcio a cinque, basket, beach tennis e beach volley.

L’accordo

La Kadossene sosterrà i costi dell’organizzazione delle attività, delle assicurazioni, del materiale sportivo e della sorveglianza. L’obiettivo è mantenere il parco vissuto e presidiato per gran parte della giornata, anche se la soluzione individuata non è stata preceduta da un avviso pubblico o da una manifestazione di interesse rivolta alle altre associazioni sportive del territorio. L’assessore allo Sport Antonio Franceschi spiega che il percorso non era precluso ad altre realtà. «Alla conclusione della stagione sportiva abbiamo chiesto alle società che già operano nel parco di organizzare attività anche durante l’estate per garantire presidio e vigilanza. Arcieri, pattinaggio e tennistavolo hanno dato la loro disponibilità. La Kadossene è stata quella che ha presentato un progetto strutturato sui campi di calcio a cinque, basket e padel. Considerati i lavori in corso nella palestra e negli spogliatoi, riproporremo il bando a fine anno inserendo anche la palestra e i campi da tennis, esclusi dalle prime due gare». E aggiunge: «Se altre società sportive vorranno presentare progetti per gli impianti ancora inutilizzati, non potremo che accoglierli favorevolmente». Il rilancio del “Pino Spiga”, però, non passerà soltanto dallo sport. «Vogliamo che il parco diventi uno spazio aperto alla città anche per grandi eventi», anticipa Franceschi.

In agenda

A settembre ospiterà il raduno internazionale delle Vespe, che porterà a Oristano circa 1.200 ciclomotori per quattro giorni di manifestazioni e spettacoli. È inoltre in programma una giornata dedicata alla donazione del sangue organizzata dall’associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, con iniziative di sensibilizzazione e la presenza di una mongolfiera all’interno del parco.

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