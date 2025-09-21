Rivive il clima western al festival country  

Per tre giorni Bari Sardo è stata la capitale del country. Un tuffo nel mondo western all’insegna del divertimento con musica live, balli, turismo esperienziale e valorizzazione del territorio. Il “Sardinia country fest Istella lughente”, patrocinato dal Comune, si è svolto nel camping village Ultima Spiaggia. Organizzata dall’associazione sportiva Silver Door 1834 - Country dance for freedom, la seconda edizione della rassegna ha accolto partecipanti provenienti da una ventina di scuole di ballo country italiane e una delegazione dalla Lettonia. Ballerini, appassionati e curiosi, pronti a vivere un’esperienza immersiva. Più di 80 partecipanti hanno scelto di trascorrere un’intera settimana arricchendo il soggiorno con escursioni sulla costa di Baunei e pranzi con i pastori. «Il ballo country - ha detto Manuela Campus, presidente dell’associazione - sta vivendo una crescita importante anche in Sardegna e l’iniziativa è un’opportunità preziosa per consolidare i rapporti con le altre scuole italiane e far conoscere il nostro lavoro anche a livello internazionale». Per l’occasione i coreografi Jgor Pasin e Stefano Civa hanno presentato due coreografie originali sui brani Mirto e Cannonau Dreams di Edoardo Viola, autore del Food music project Sardinia. L’evento è stato raccontato attraverso le frequenze della radio di settore Wcn. ( ro. se. )

