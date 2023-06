«Rivitalizzeremo il centro storico» 

Sant’Antioco si candida a diventare città attrattiva e accogliente per le famiglie. Un progetto che vede come obiettivi da raggiungere il dare sostanza e concretezza all’adesione del Comune di Sant’Antioco al network “Amici della famiglia” e rilanciare il corso Vittorio Emanuele e più in generale il centro cittadino.

«Rivitalizzeremo il centro, inteso come l’area che si estende da piazza Repubblica fino a piazza Umberto, attraversando piazza Italia e il corso Vittorio Emanuele – dice l’assessora alle Attività produttive, Roberta Serrenti – siamo consapevoli che in quest’area sono presenti numerose attività commerciali fondamentali per la nostra economia e che il corso con le sue piazze da sempre ha tenuto viva e aggregata la vita sociale della nostra città». Tanta musica e giochi per l’apertura della festa dedicata alle famiglie all’insegna del divertimento per bambini e mamme, e l’inaugurazione degli stand dedicati agli hobbisti, ai commercianti e alle cantine territoriali. L’appuntamento è per sabato 17 alle 17. «Abbiamo avviato il processo che vede la famiglia al centro dell’interesse di una nuova società dinamica e in continua evoluzione – dice l’assessora al Welfare territoriale Eleonora Spiga – nello spirito di rinnovamento delle politiche sociali che debbono soddisfare bisogni nuovi».

