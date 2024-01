Rivista da camera Sognando Paolo Poli in scena a Cagliari 

Viaggio tra parole e note con “Si fa ma non si dice / La canzone nuova nel teatro cabaret in Italia”, originale e intrigante rivista da camera firmata La Fabbrica Illuminata, con l'attrice e cantante Elena Pau e l'attore, mimo e fantasista Gianni Dettori e con impianto scenico e consulenza costumi di Marco Nateri, in cartellone lunedì alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne del CeDAC. Sulla colonna sonora disegnata da un affiatato ensemble, che schiera Roberto Deidda alla chitarra (sua anche la direzione musicale) e Mauro Mulas al pianoforte, con Giuseppe Joe Murgia al sax, Alessandro Cinzio Atzori al contrabbasso e Daniele Russo alla batteria, i due artisti affrontano un repertorio affascinante, con testi e musiche di autori come Alberto Arbasino, Camilla Cederna, Aldo Palazzeschi, Goffredo Parise e compositori come Cesare Andrea Bixio e Fiorenzo Carpi, tra ironia e leggerezza, strali satirici e argute riflessioni per un vivido affresco della società.

«Umberto Eco in un numero della rivista Sipario del 1963, scriveva che il cabaret in Italia non ha mai preso il volo», spiegano gli artisti. «Tra ballate e irriverenze ripercorriamo la satira intelligente di quei giganti che sono riusciti ad aprire un varco verso un nuovo repertorio che andasse al di là delle canzonette della nostra tradizione melodica da Paolo Poli a Laura Betti».

