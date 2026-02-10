Rivincita sui britannici: per Constantini-Mosaner il bronzo è una conferma 

CORTINA D'AMPEZZO. Dopo le amarezze della semifinale, Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul podio olimpico. Nella finale per il terzo posto sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna e raddoppiano il bottino dell'Italcurling nella storia delle competizioni a cinque cerchi. Il bronzo non è l'oro di Pechino, ma resta un bel bottino per un doppio misto partito col peso delle aspettative e ritrovatosi in difficoltà più volte in questi giorni. Oro alla Svezia all’ultimo tiro (6-5) sugli Usa.

Sull’ottovolante

Per il piccolo movimento del curling italiano, circa 300 praticanti di cui un quarto a Cortina, sede del torneo olimpico, sono state settimane vissute sull'ottovolante, accese dalle polemiche per la decisione del dt Marco Mariani di convocare nella squadra femminile la figlia Rebecca invece che Angela Romei. La piemontese è comunque a Cortina, come commentatrice Rai. Ed è sotto di lei che Constantini si è diretta, subito dopo il punto decisivo, toccandosi il cuore e indicandola: «Sugli spalti, a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino, c'è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere l’esperienza olimpica la prossima settimana», ha spiegato poi. «Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me. Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall'alto, quindi questa vittoria oltre che al mio ragazzo e alla mia famiglia va a lei».

Ora la squadra

Commosso, dopo la rabbia di lunedì sera, Mosaner, che oggi inizia l'avventura con la squadra maschile: «Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla mia ragazza e anche alla mamma della mia ragazza, che purtroppo è mancata lo scorso anno e ci teneva tantissimo a essere qua», ha detto, aggiungendo poi una dedica al preparatore Andrea Cardone «che mi è stato vicino in questo ultimo anno e mezzo». Oggi comincia il torneo a squadre degli uomini, domani scatteranno le donne (con Constantini).

La coppia scoppia?

Se la coppia più vincente del curling italiano avrà un futuro, è presto per saperlo. Constantini ribadisce che si ragiona per quadriennio, Mariani rimanda ai diretti interessati: «Dipende da loro. Già avevo fatto un lavoro l'anno scorso per rimetterli assieme. Vediamo se chi verrà dopo di me, o io se ci sarò, riuscirà a fare lo stesso lavoro. Comunque per il futuro siamo tranquilli anche nel mix double, abbiamo già una coppia campione del mondo junior». Intanto, rivendica il dt, col bronzo «abbiamo scalato una montagna»«abbiamo scalato una montagna» e questi «sono due grandi giocatori, che assieme come mix double sono fortissimi».

Ma amici mai

Anche amici? «Non siamo migliori amici, ma abbiamo una relazione molto amichevole», spiega Mosaner. Relazione in cui si riconoscono pregi e difetti l'uno dell'altra. Per Constantini Mosaner è «sempre in ritardo» ma ha «grinta». Per Mosaner la compagna di squadra è «determinata e professionale» ma «troppo lenta». Però poi fa «i tiri giusti», come ieri hanno visto i maestri britannici, «quindi va bene così». L'auspicio, per il trentino, è che di questo torneo resti il buono: «Le medaglie sono una cosa, ma poi far appassionare tanti nuovi ragazzi e nuove generazioni è qualcosa di straordinario».

