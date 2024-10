rivincita dell’at verona 

Seconda sconfitta stagionale per il Tc Cagliari nella Serie A1 di tennis femminile a squadre. L'unico punto cagliaritano è arrivato grazie alla romena Andreea Prisacariu (440 del mondo e già in Sardegna, reduce dai tornei Itf del Forte Village), scelta per la seconda volta da capitan Martin Vassallo Arguello come straniera, che ha rifilato un agevole 6-2, 6-3 all'olandese Lesley Pattinama Kerkhove (attualmente 450 Wta, ma 135 due anni fa, a luglio ha annunciato il ritiro dal circuito internazionale).

Il punto di Prisicariu aveva momentaneamente pareggiato i conti, dopo che le padrone di casa avevano conquistato il primo punto della giornata con il “vivaio” Aurora Zantedeschi (393 Wta), che si era imposta con un doppio 6-3 su Alessandra Mazzola (681). Sconfitta anche per Barbara Dessolis, vivaio cagliaritano, che ha dovuto cedere strada a Diletta Cherubini (6-2, 6-0). Le veronesi hanno vinto anche il doppio, con Cherubini e Zantedeschi che hanno avuto la meglio per 7-5, 6-3 su Dessolis e Prisacariu.

Ancora tutto da giocare nel girone 2, visto che, nel testacoda della quarta giornata, la capolista Tc Rungg Sudtirol si è fatta stoppare 2-2 ad Appiano da Tennis Beinasco, ultimo. Le piemontesi si sono portate sul 2-1 dopo i singolari, ma hanno perso il tiratissimo doppio (7-6, 7-5). Domenica, il Tc Cagliari torna sul rosso di Monte Urpinu e dovrà affrontare proprio le altoatesine prime della classe. Poi, nell'ultima giornata, sarà Tc Cagliari-Tennis Beinasco.



Classifica : Tc Rungg Sudtirol 8 punti; At Verona (8 incontri vinti) e Tc Cagliari (7) 6; Tennis Beinasco 2.

