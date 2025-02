Riviera del Corallo in vetrina a Milano 

La Riviera del Corallo vola a Milano per mettersi in vetrina alla Bit, la fiera italiana più importante per il settore turistico. L’associazione, che rappresenta l’intera filiera del settore dell’accoglienza, ad Alghero, presenta nel marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo, le bellezze ambientali e paesaggistiche del territorio, puntando in particolare sul turismo green, all’aria aperta, ospitando nel suo stand le offerte del Parco di Porto Conte e le eccellenze dell’enogastronomia. Con la Fondazione Alghero (rappresentata da Diana Gaias), il Consorzio (con Francesco Mortello del direttivo) illustrerà ai visitatori della BIT la possibilità di sconti mirati, per favorire l’apertura di stagione. Dopo Milano sarà la volta di Berlino, il 4 marzo, con la stessa missione. Del Consorzio Riviera del Corallo fanno parte, tra gli altri, residenze, alberghi, bus operator, noleggio auto, agenzie di viaggi, aziende olearie e vitivinicole, ristoranti, laboratori di corallo e il consorzio del Porto di Alghero, un mix di competenze importanti tutte tese alla valorizzazione della destinazione turistica in ogni stagione dell’anno.

