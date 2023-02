Riviera del Corallo, estate con 35 rotte 

Delle 35 destinazioni che compongono la stagione estiva 2023 dello scalo di Alghero, oltre il 60 per cento è targato Ryanair. La regina delle low cost scalda i motori in vista della stagione turistica, prevedendo di trasportare non meno di 850mila passeggeri. Attiverà 22 rotte di cui 12 internazionali, con la novità di Billund e Venezia. Gli altri collegamenti sono per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Barcellona, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Cork, Dublino, Katowice, Londra, Madrid e Monaco. Ieri la conferenza stampa con i vertici della Sogeaal e l’amministratore delegato Ryanair Eddie Wilson. Per Fabio Gallo, direttore amministrativo della Sogeaal «il programma operativo di Ryanair per l’estate 2023 rappresenta, di fatto, il consolidamento delle performance già registrate dal vettore nel corso dell’estate 2022». Tra alti e bassi la compagnia irlandese collabora con l’aeroporto di Fertilia da 23 anni. Non è dato di sapere se nei progetti di Ryanair c’è anche la ricostituzione dell’hub di Alghero, «in ogni caso, – ha spiegato Gallo – anche senza la base i collegamenti negli ultimi anni sono aumentati». Infine l’appello agli imprenditori e alle istituzioni. «Per proseguire su questa strada c'è la necessità del concorso di tutti, dalla Regione alla Rete Metropolitana, con l'Amministrazione comunale che partecipa insieme ai nostri imprenditori al rafforzamento della Sogeaal e di quella che è la principale infrastruttura economica e turistica del nord-ovest della Sardegna», ha concluso il sindaco Mario Conoci.

