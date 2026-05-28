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Cabras.
29 maggio 2026 alle 00:27

RiVestiamoci, gli abiti rivivono 

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Si è concluso con successo il progetto regionale RiVestiamoci, realizzato dal Comune di Cabras in collaborazione con l'Area marina protetta del Sinis e rivolto agli studenti dell'Istituto comprensivo di con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di dare nuova vita agli abiti usati e promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in contrasto al fenomeno del fast fashion. Momento conclusivo del progetto è stato il mercato solidale realizzato dagli studenti della classe IC, che hanno raccolto, selezionato ed esposto i capi di abbigliamento destinati alla donazione alla popolazione.

Nello stand, allestito sabato nella piazza Stagno, sono stati inoltre presentati gli abiti destinati all'unità nautica di Cabras, simbolo concreto di una comunità che collabora e condivide risorse e valori. L'assessore all'Ambiente Carlo Carta: «RiVestiamoci ha rappresentato un esempio concreto di educazione ambientale e partecipazione attiva». Il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo Paolo Figus: «Gli studenti hanno compreso il valore del riuso e dell’economia circolare, sviluppando una maggiore attenzione perle proprie scelte quotidiane». ( s. p. )

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