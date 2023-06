Rivelazione di segreto d’ufficio, Davigo condannato a 15 mesi 

Un anno e 3 mesi con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la concessione delle attenuanti generiche. Dopo oltre un anno di dibattimento si è concluso così il processo in cui Piercamillo Davigo è finito imputato a Brescia per rivelazione del segreto d’ufficio in merito ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria.

Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, dalla inerzia dei vertici del suo ufficio. La procura aveva proposto di condannare Davigo a un anno e 4 mesi. Il collegio, che depositerà le motivazioni in 30 giorni, ha anche disposto il risarcimento di 20mila euro che l’ex pm di Mani Pulite dovrà versare a Sebastiano Ardita, il suo ex collega a palazzo dei Marescialli e co-fondatore della corrente Autonomia e Indipendenza che si è costituito parte civile ritenendo di essere stato danneggiato dalla vicenda. «Davigo? L’ho sentito e mi ha detto “faremo appello. È evidente», ha commentato il difensore Francesco Borasi.

Per il legale di Ardita, Fabio Repici, invece, «la condanna non era imprevedibile. Solo in questo Paese sbandato e in questo tempo sbandato - ha proseguito - si poteva dubitare che un reo confesso non venisse condannato solo perché ha indossato la toga». Durante il processo, cominciato il 20 aprile dell’anno scorso, sono stati citati come testimoni, non solo l’ex vicepresidente del Csm David Ermini, e una serie di consiglieri di allora, ma anche alcune delle toghe - ora in pensione - di primo piano come il pg della Cassazione Giovanni Salvi e l'ex procuratore di Milano Francesco Greco. Oltre, ovviamente, al pm Storari, che invece è stato assolto definitivamente per la vicenda.

