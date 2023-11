Rivelazione di segreto  Delmastro a processo 

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI) andrà a processo per rivelazione del segreto d’ufficio per avere diffuso il contenuto di documenti sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Il gup di Roma ha fissato il procedimento per il 12 marzo nonostante il procuratore aggiunto Paolo Ielo avesse ribadito la richiesta - già avanzata in estate - di non luogo a procedere. Non ammessi come parte civile i deputati del Pd Debora Serracchiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Lai. A febbraio alla Camera Giovanni Donzelli riferì il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra Cospito e detenuti mafiosi anche loro al 41 bis. Informazioni avute da Delmastro, suo compagno di partito e all’epoca coinquilino, che ha la delega al Dap. Ciò che aveva riferito a Donzelli faceva parte di un'informativa del Dap nata dall’osservazione in carcere dei detenuti, che lo stesso Delmastro aveva chiesto di visionare.

RIPRODUZIONE RISERVATA