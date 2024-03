Rivediamo in tv un altro Max-show? 

L’ennisimo Red Bull show (o Max Verstappen show, se preferite) è andato in scena all’alba, con partenza alle 5 italiane. Anche a Melbourne, il cannibale olandese tre volte campione del mondo è scattato dalla pole position con la poco rassicurante sagoma rossa di Carlos Sainz Jr. a fianco, anziché quella sperata del compagno di scuderia Sergio Perez (terzo e poi penalizzato di tre posizioni). Ma l’autorevolezza con cui Max ha conquistato la prima piazzola lasciava pensare che fosse l’assoluto favorito del Gp d’Australia, terza prova del mondiale Formula 1. Chi non ha forzato la sveglia potrà rivederlo in tv su Sky Sport alle 10 o alle 14.

Eppure Verstappen ha definito la sua pole «piuttosto inattesa». Il vincitore dello scorso anno in Australia è sembrato un pochino in difficoltà durante le prove, sia libere, sia in qualifica, lamentando spesso nei team-radio tanto sottosterzo, causa delle difficoltà a «trovare il giusto equilibrio» della sua Red Bull nella gestione degli pneumatici. Ma, evidentemente, nel momento decisivo tutto ha funzionato a dovere e si è messo nella miglior posizione per eguagliare il suo record di successi consecutivi (10).

La Ferrari (al di là dell’incredibile performance fisica e caratteriale di Sainz, reduce dall’intevento di appendicectomia), ha mostrato ancora miglioramenti, anche se Leclerc non è stato perfetto nel giro cronometrato, “accontentandosi” di partire quarto, accanto alla McLaren di Lando Norris.

