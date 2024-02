Rivale ucciso a bastonate: condannati 

Un litigio per vecchie inimicizie sfociato in un omicidio commesso a bastonate. Per la giudice del Tribunale, Manuela Anzani, a uccidere l'agricoltore 63enne, Massimo Deidda, sono stati i compaesani Cesare Tiberio Farris e il figlio Stefano, 59 e 29 anni, che ieri pomeriggio sono stati condannati a 15 e 14 anni di reclusione al termine del processo con il rito abbreviato.

La sentenza

La sentenza è stata letta dopo una lunga camera di consiglio. Prima la pm Rosella Spano, i difensori Giovanni Aste e Valerio Doa, così come le parti civili Pierluigi Concas e Herika Dessì, avevano replicato dopo la discussione dell’udienza precedente. La pubblica accusa ha escluso che padre e figlio si stessero difendendo e che la vittima impugnasse una pistola al momento dell’aggressione. Una tesi che avevano avanzato gli avvocati della difesa dopo che gli imputati avevano fatto ritrovare un revolver, sostenendo fosse di Massimo Deidda e che, con esso, avesse esploso un colpo al culmine della lite per ragioni di inimicizia tra confinanti. Alla fine la giudice Anzani ha accolto la richiesta della pm Spano (aveva sollecitato 16 e 14 anni di carcere), riconoscendo anche 230mila euro a ciascuna delle parti civili.

La ricostruzione

Cesare Tiberio e Stefano Farris erano finiti a giudizio con l'accusa di aver picchiato con dei bastoni, sino a provocarne la morte, l’agricoltore al termine di una lite. Nella sua confessione, il padre aveva cercato di scagionare del tutto il figlio, sostenendo di essere stato l’unico a colpire dopo l’esplosione di un colpo di pistola. Ma sia l’accusa sia la parte civile hanno sostenuto l’opposto, indicando che ci sarebbero le tracce di due bastoni. La pistola che i due avrebbero poi fatto trovare - stando alla ricostruzione degli inquirenti - non sarebbe stata usata da Deidda, ma era già detenuta in possesso di uno degli imputati.

Entrambi erano stati arrestati dai carabinieri dopo appena dodici ore dal ritrovamento del corpo senza vita del 63enne nelle campagne di Gergei, il 20 giugno 2022. Le indagini erano state condotte dal pubblico ministero Alessandro Pili che aveva anche preso a verbale il racconto di un testimone oculare che avrebbe assistito al pestaggio. Massimo Deidda non era morto subito, ma era stato lasciato agonizzante su una strada di campagna e poi era deceduto poco dopo. Il movente sarebbe legato a vecchi rancori tra vicini.

Ora bisognerà attendere che la giudice depositi la motivazione della sentenza, poi i difensori potranno presentare ricorso in appello.

