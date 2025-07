Riva, notte di sogni, di coppe e di campioni 

Una serata evento alla vigilia del grande appuntamento di domani. È la presentazione della prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”, che si terrà oggi alle 19 nella sala Giorgio Pisano in piazza L’Unione Sarda: un momento per celebrare il Mito e ricordare la storica partita del 1970 col Saint-Étienne, avversario nell’amichevole di domani. La conduzione sarà affidata ai giornalisti Mariangela Lampis ed Enrico Pilia, assieme alla presenza di tanti protagonisti del Cagliari di ieri e oggi. Ha già fatto registrare numeri di livello per quanto riguarda le presenze, col tutto esaurito raggiunto con largo anticipo: i posti nella sala sono stati prenotati negli scorsi giorni, chi vorrà seguire la diretta potrà farlo su unionesarda.it, L’Unione TV (canale 12 del digitale terrestre, alla sua prima diretta) e in FM su Radiolina. Domani, nel giorno della partita, L’Unione Sarda dedicherà uno speciale di 8 pagine - in regalo con il giornale in edicola e sull’app in versione digitale - sull’epica avventura dei rossoblù nella Coppa dei Campioni 1970-1971, unica nella storia del club.

Le presenze

Il Cagliari Calcio parteciperà alla serata, della durata di un’ora e parte dei tanti appuntamenti che precedono la partita, con una delegazione formata dal presidente Tommaso Giulini, dal figlio del Mito e consigliere d’amministrazione del club Nicola Riva e - in rappresentanza della squadra attuale - dal capitano Leonardo Pavoletti. Poi le leggende che fecero parte sia della squadra dello scudetto sia della partita col Saint-Étienne del 1970: attesi Mario Brugnera, Adriano Reginato e Beppe Tomasini, grandi protagonisti dell’indimenticabile rosa del Cagliari campione.

Il ricordo

Quella di oggi sarà un’occasione per celebrare la figura di Riva, ma anche un viaggio nel passato lungo 55 anni. Il 16 settembre 1970, a poco più di cinque mesi dall’aritmetica conquista dello storico scudetto, il Cagliari affrontò il Saint-Étienne davanti a oltre 60.000 tifosi in festa nell’andata del primo turno di Coppa dei Campioni, torneo all’epoca riservato solo alle vincitrici dei campionati nazionali. La seconda partita in assoluto allo Stadio Sant’Elia finì 3-0: doppietta di Riva e gol di Nenê per ipotecare la qualificazione. Una partita che sarà ricordata con aneddoti e racconti da chi c’era quel giorno, ma anche con filmati storici dall’archivio del TG di Videolina e con le pagine dell’Unione Sarda dell’epoca. Per accompagnare al meglio l’avvicinamento alla serata di sabato, quando Cagliari e Saint-Étienne si troveranno di nuovo in campo nel ricordo di un campione indimenticabile.

