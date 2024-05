Riva, l’omaggio dell’ambasciatore 

Non solo visite istituzionali. L’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, ieri ha voluto rendere omaggio a Gigi Riva, di cui è sempre stato un grande estimatore, recandosi assieme a uno dei figli di Rombo di Tuono, Nicola, nel cimitero di Bonaria, dove riposa l’indimenticabile simbolo del Cagliari scomparso il 22 gennaio scorso.

Gli altri incontri

In mattinata il diplomatico, accompagnato dal console onorario in Sardegna Renato Chiesa, aveva incontrato il vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, a Villa Devoto. Nel corso della visita sono stati affrontati alcuni temi di interesse generale tra la Sardegna e il Messico. Il vice presidente Meloni ha illustrato le opportunità di collaborazione per lo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra l’Isola e il paese centroamericano, che rappresenta uno strategico punto di snodo per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il vice presidente

«L'incontro con l’ambasciatore è stata l'occasione per valutare le possibili iniziative da intraprendere sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive e offrire un interessante impulso per una proficua collaborazione tra la Sardegna e il Messico», ha commentato Meloni.

Oggi a Orgosolo

García de Alba Zepeda ha poi incontrato il rettore Francesco Mola e ha partecipato all'incontro coi messicanisti italiani. Oggi è in programma una visita ad Orgosolo dove, accompagnato dal console sardo Chiesa e dal sindaco Pasquale Mereu, visiterà i murales dedicati a Frida Kahlo e a Diego Rivera e assisterà ad una esibizione del coro “Tenore Supramonte” nelle cantine di Orgosolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA