Riva, la settimana di festa diventa un caso 

Alla fine è «solo un equivoco», dice Nando Secchi, consigliere comunale della Lega e “papà” della mozione, poi emendata e votata mercoledì all’unanimità, con cui Palazzo Bacaredda intende celebrare ogni anno Rombo di Tuono con manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e sociali da svolgersi nella settimana del 7 novembre, giorno della sua nascita. «Non abbiamo nessuna intenzione di rifare una settimana di eventi, né organizzare qualcosa che non sia condivisa con la famiglia», aggiunge. Da quella proposta, equivoca nella formulazione, il figlio Nicola prende le distanze e lo fa con un messaggio sui social, sottolineando che una settimana di celebrazioni non rispecchierebbero né i valori del padre né quelli della famiglia. «La settimana a lui dedicata è stata organizzata una sola volta, qualche mese dopo la sua scomparsa in occasione di quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno, per permettere a chi lo amava di condividerne il ricordo. Ma è stata unica e rimarrà tale».

La vicenda

A creare il malinteso è una doppia proposta: la prima, a firma di Nando Secchi (e Alessandra Zedda), che chiedeva l’istituzionalizzazione di una giornata dedicata a Gigi Riva (o il 7 novembre, giorno del suo compleanno, o il 12 aprile, giorno dello scudetto del Cagliari), e la seconda, emendata e poi votata da tutti, che parla genericamente di una “manifestazione a carattere sportivo e culturale, finalizzata a mantenere viva la memoria del campione e illustre cagliaritano d’adozione...da promuovere nella settimana del 7 novembre”. «Non volendo imporre nulla», nessuna modalità precisa sulle celebrazioni, quindi, «è stato deciso di mantenere aperto il dispositivo», spiega Paola Mura, consigliera dei Progressisti, presidente della commissione Pubblica istruzione, e seconda firmataria del documento finale. «L’obiettivo è favorire tramite il ricordo di Gigi Riva la conoscenza e la valorizzazione delle caratteristiche socio-antropologiche, paesaggistiche e culturali della città», aggiunge. Come farlo, poi (magari nelle scuole, è un’ipotesi) è tutto da decidere, insomma.

Chiarimento

Sia chiaro, da parte dei figli di Riva (Nicola e Mauro) nessun rifiuto alla memoria. Anzi. «Una giornata potrebbe essere una bella cosa, magari da dedicare ai bambini e alle scuole, ma una settimana intera non sarebbe in linea con i principi di papà e nostri», dice ancora Nicola Riva. Caso chiuso, quindi.

