Riva, immenso amore Addio all’eroe rossoblù 

Quando Gigi Riva tornerà. La luna piena sfida già il tramonto, i rimorchiatori al largo di Su Siccu se ne vanno. La cerimonia è finita, la gente di Gigi resta, ringrazia, piange, venera questo santo laico che lentamente si avvia verso il cimitero di Bonaria. Ma la sua anima, il suo esempio restano qui, eccome, perché quello che si è visto ieri sul colle che domina il golfo di Cagliari è già storia di una città, di una regione, di un popolo. In testa le parole di Nicola Rival: «Se ne è andato come voleva lui». E chissà se Piero Marras pensava, mentre nel 1982 scriveva i versi di quella che da ieri è “la canzone” del Cagliari, che una sera d’inverno del 2024 avrebbe accompagnato proprio Rombo di tuono verso la leggenda.

La cerimonia

Sono le 17.08 quando la bara sorretta da Buffon, Zola, Copparoni, Selvaggi, Cannavaro, Reginato, Amelia, Peruzzi, Greatti, Tomasini e Perrotta, pezzi di Cagliari e di storia del calcio, lascia la basilica. E resta lì, a ricevere l’omaggio della città, dei tifosi, di chi ha creduto nel condottiero e continuerà a farlo. Applaudono perfino dalle case. Sembra un film, l’emozione è fortissima.

Alle 15.30 il feretro aveva attraversato il sagrato per fare il suo ingresso nella basilica. Applaudono all’esterno, così come all’interno, i banchi sono coloratissimi, ci sono oltre duecento sindaci con le loro fasce tricolori, qualcuno piange. E poi decine di giovanissimi calciatori con le loro tute rosse e blu, tenera cornice all’ultimo giorno di Gigi, che la sua Scuola Calcio l’aveva fondata e magari adesso, con Enzo Molinas ed Ermanno Cortis, sarà lì a chiacchierare: «Dove eravamo rimasti?». Ai lati della bara, una decina di sedie. A sinistra i Campioni d’Italia: Greatti, Tomasini, Brugnera, Reginato, con Arrica junior e Camba, il tutor di Nené e uomo di fiducia del gruppo. Gli assenti: Poli e Domenghini non sono in gran forma, Albertosi, Cera e Niccolai sono lì solo col cuore. Dall’altra parte, Gianna Tofanari, i figli Nicola e Mauro e Sergio, il primo figlio di Gianna, che indossa una giacca e un orologio di Gigi. Con loro, Kiki, la sorella di Gianna, e Michele, il figlio maggiore. Nell’ala destra della chiesa, in prima fila la famiglia, a sinistra le autorità, il mondo dello sport e la famiglia Cagliari. Al primo banco il ministro Abodi, il presidente Solinas, il presidente del Consiglio regionale Pais, il sindaco Truzzu (con la sciarpa del Cagliari) e il prefetto De Matteis. Alle loro spalle, i vertici del calcio (Gravina, con Abete e Uva), del Coni (Malagò), l’ex presidente Carraro, il presidente Giulini e l’allenatore Ranieri, il ct della Nazionale Spalletti, Buffon, Amelia, Peruzzi, Perrotta, Albertini, il capo della C Marani e il suo vice Zola, l’ex capo della comunicazione Figc Valentini. Ci sono due ex azzurri come Tardelli e De Sisti, Riva era il loro riferimento. Il board del Cagliari (Melis, Catte e Bonato) e la rappresentanza rossoblù: Selvaggi, Piras, Suazo, Copparoni, Bernardini, Bertola, Bellini, Quagliozzi, Conti, Pisano, Festa, Matteoli, Loi, Gattelli e Roccotelli. Non è mancato Branca. Dietro c’è la squadra con Steri, Stagno, Muzzi, Pisacane e Scorcu. I politici sono fra le 650 persone ammesse alla cerimonia, fra loro l’ex sindaco Floris e il senatore Meloni.

La messa è celebrata dall’arcivescovo Baturi, con lui una decina di sacerdoti compreso il decano dei Mercedari, don Tonino, 93 anni. Baturi ricorda la rovesciata di Vicenza: «Abbiamo ammirato la grandezza dell’uomo e dello sportivo, la sua generosità e riservatezza, si lasciava leggere con schiettezza ma mai possedere». E poi l’addio: «Corri di nuovo, Gigi, e tendi ancora quelle tue lunghe braccia al cielo, corri e guarda in alto. Il Signore ti venga incontro in quella dimora dove potrai vivere l’amore senza ombra e senza fine».

Nicola

L’epilogo del funerale è della famiglia, un ringraziamento per tutto l’amore di questi giorni. Parla Nicola, la voce incrinata per l’emozione: «Io e mio fratello ci tenevamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni, le autorità, dal sindaco al presidente Mattarella, il Cagliari, la Figc, il ministro Abodi, il presidente Malagò. Ma il pensiero più grande è per tutte le persone che sono venute alla camera ardente. Rimaste lì al freddo sino a tarda notte. Quando le persone piangevano e ci facevano le condoglianze, ci veniva da farle noi a loro, perché non è andato via solo il nostro papà, ma un familiare di tanti sardi e di tante persone che gli volevano bene». Ancora: «Negli ultimi anni papà si era chiuso in casa, egoisticamente noi eravamo felici perché ce lo siamo goduti come padre e come nonno con le nostre figlie. Oggi spero che possa rivedere in cielo la sua mamma, la persona che ha amato di più nella vita. Se n'è andato come voleva lui, non lo convinceva nessuno, hombre vertical sino alla fine». L’applauso è intenso, interminabile, come l’abbraccio alla famiglia. Addio, Gigi Riva, era impossibile non amarti.

