«Riva fa la magia che a Wimbledon non era riuscita» 

«Non è bastato vincere Wimbledon per avere accanto a me il ministro Abodi, invece la magia di Gigi Riva. Però l’anno prima c’eri quando ha perso la Paolini!». Eccoli, finalmente, dopo due settimane di polemiche scaturite dal Decreto Sport (in approvazione al Senato, dopo il passaggio ala Camera), Andrea Abodi e Angelo Binaghi, seduti l’uno a fianco all’altro, con il presidente cagliaritano della Fitp che dà la prima stoccata e il ministro dello Sport che risponde con tanti complimenti, poi scherza: «Glielo dico ogni volta, è quasi una gag tra noi: “Angelo, non stravincere”. Lui ha sempre questa idea di mettersi in competizione con tutti, dal Festival di Sanremo al calcio».

Poi Abodi spiega i motivi del contestato decreto e come è nato, parlando anche del confronto con Federtennis e Sport e Salute: «Il presupposto è trovare un punto di incontro perché lo sport educa anche a questo. Non sarà semplice ma prima di tutto c’è il rispetto, c’è la stima reciproca, c’è senso dello stato, c’è il senso delle cose, c’è il senso dello sport». Mandato il messaggio, prosegue: «Nel rispetto dei ruoli, con Angelo posso dire che siamo amici?». Binaghi annuisce: «Compagni di bicicletta», dice aprendo l siparietto che potete leggere accanto. Abodi torna serio: «Troveremo una soluzione ragionevole, rispettosa dei ruoli di ciascuno. Noi ci occupiamo della cosa pubblica, quella di tennis e le altre federazione sono beni pubblici affidati a soggetti privati ma nessuno dei due vuole prevaricare l’altro è quindi il messaggio è che troveremo un equilibrio». ( c.a.m. )

