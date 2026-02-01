VaiOnline
Domusnovas-Musei-Villamassargia.
01 febbraio 2026 alle 01:01

Riva e i compagni storici: il ricordo emoziona gli studenti 

Alcuni bimbi (ma anche qualche maestra) indossano le maglie di Riva, Esposito, Luvumbo. Altri compagni sventolano con orgoglio sciarpe e striscioni rossoblù e non manca chi ha preparato qualche domandina da porgere a chi, con i compagni, ha saputo scrivere pagine indelebili della storia del Cagliari calcio e della Sardegna tutta, come quella dello storico “scudetto” del 1969-70. E gli amarcord si sprecano, tra la storia di Gigi Riva e il record di 712 minuti di imbattibilità del portiere Adriano Reginato, passando per lacrime della madre di Giuseppe Tomasini nello scorgere sotto un piatto le prime centomila lire guadagnate dal figlio.

Le due “vecchie glorie” del Cagliari insieme a Nicola Riva, figlio del mitico Rombo di Tuono, ed al grande amico di Riva Sandro Camba, sono stati accolti come delle rockstar, nel plesso della scuola primaria di via Cagliari a Domusnovas. Un incontro che segna l’avvio del secondo anno dell’iniziativa “Three: Open space activities for children, families and teachers”, progetto contro la dispersione scolastica che vede protagonisti 120 studenti dai 6 ai 18 anni di Domusnovas, Musei e Villamassargia inclusi nell’istituto Meloni di Domusnovas e nell’agrario Beccaria di Villamassargia.

Un progetto finanziato con 80 mila euro dalla Fondazione di Sardegna e coordinato dall’associazione Scarzella di Domusnovas, le cui linee guida continuano ad essere, come ha ricordato durante l’incontro la coordinatrice Maria Giovanna Dessì, «la promozione della formazione giovanile e della didattica all’aria aperta attraverso la valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche dei 3 Comuni coinvolti e l’incontro con vari professionisti delle discipline Stem, della cultura e dello sport. Al termine prevediamo di scrivere insieme all’università di Cagliari una guida universitaria a misura di bambino». Un ambizioso percorso insomma, per comprendere quale possa essere il proprio futuro e cosa occorra per intraprenderlo. «L’aggiunta in questo secondo anno - ha evidenziato Dessì - è la conoscenza approfondita della Dinamo Sassari del basket e del Cagliari Calcio. Il 15 febbraio 80 dei protagonisti del progetto potranno vedere dal vivo la partita Cagliari - Lecce».

