«Riva e gli altri? Li ho dipinti così» 

Quando da bambina ha imparato a dipingere ha giurato a se stessa che un giorno, quando sarebbe diventata brava, avrebbe immortalato sulla tela i giocatori della sua squadra del cuore, il Cagliari. E Beatrice Cossu, 61 anni di Domus de Maria, quella promessa l’ha mantenuta: dopo il primo ritratto, dedicato a Daniele Conti, il secondo a Gigi Riva, nei giorni scorsi ha consegnato la sua ultima opera a un altro dei protagonisti dello scudetto del 1970: Beppe Tommasini.

Rombo di Tuono

«La passione per la pittura è arrivata quando avevo 7 anni, proprio quando il Cagliari vinse quel campionato che ha fatto impazzire di gioia un’intera Isola. Quell’impresa ha segnato la mia vita, perché mi ha fatto capire che non bisogna mai arrendersi, proprio per questo mi sono detta che un giorno avrei voluto raffigurare i miei eroi da bambina. Dopo il ritratto di Daniele Conti è arrivato quello dedicato a Rombo di Tuono, non raffigurato con la maglia del Cagliari o della Nazionale, ma in giacca e cravatta: un particolare che a Riva piacque molto. «Il giorno che gli consegnai il quadro, mentre lo scartava nel suo ufficio mi disse, senza troppe cerimonie, che se non gli fosse piaciuto me lo avrebbe detto senza problemi – racconta Beatrice Cossu -, quando lo vide sorrise subito, e fu contento di scoprire che lo avevo ritratto in abito. Lo appese immediatamente a una parete, mettendolo al posto di una foto di Manlio Scopigno, e ci scherzò su dicendo che lui non se la sarebbe presa».

Tomasini

Nei giorni scorsi, davanti all’Unipol Domus, Beatrice Cossu ha consegnato l’ultima opera a Tommasini: «Gli è piaciuto quel mezzo sorriso e si è riconosciuto in quella immagine. Realizzare un ritratto che ricordi il soggetto non è difficile, ma l’opera è riuscita solo se l’interessato ci si riconosce. Non sono molti i rossoblù dello scudetto che vivono nell’Isola, ma mi piacerebbe realizzare un ritratto anche a loro».

Beppe Tommasini, nel dipinto di Beatrice Cossu ci si riconosce eccome: ed è pronto a darle una mano per convincere i suoi ex compagni a posare per lei. «Devo dire che è stata brava – dice -, quel mezzo sorriso è proprio il mio. L’impresa del mio Cagliari suscita nella gente ancora tanto affetto, perché quello scudetto ha rappresentato un momento di riscatto per questa terra: non credo ci siano altri tifosi così legati a una squadra». Poi scherza sugli altri “immortali” scudettati che la pittrice mariese vorrebbe dipingere: «L’impresa di ritrarre anche i miei compagni non è semplice, diciamo che Brugnera, Greatti e Reginato sono degli orsi come me, ma passerò a trovarli per metterci una buona parola».

