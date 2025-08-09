VaiOnline
Sestu.
10 agosto 2025 alle 00:37

Riva e gli altri, campioni per sempre 

Ultimato il grande murale nel piazzale dedicato al Cagliari dello scudetto 

Un murale come un libro, per scrivere una pagina di storia; della Sardegna e di Sestu. È ormai pronto e ritrae la storia del Cagliari Calcio dello Scudetto, nel nuovo piazzale Campioni d’Italia ’69-’70. C’è la bandiera della squadra che si sfalda, le azioni sul campo da gioco.

E poi i mitici campioni; Gigi Riva e tutta la squadra, per finire nell’azzurro e nello scudetto italiano. Sotto, la firma dell’autore, Andrea Ferru, che l’ha realizzato con la collaborazione di Aeffe Costruzioni e su richiesta del Comune.

L’artista

«Ci ho messo tutta la mia abilità, sono cresciuto nel mito del Cagliari di Riva e gli altri», racconta Andrea Ferru, «mio padre mi raccontava tutto. Sono un appassionato di murales, perché si tratta di un’opera d’arte per tutti. Ho giocato con i colori, in un misto di bianco, rosso e blu. E non ho puntato tanto al realismo, quanto a cogliere dei momenti, e l’espressività dei campioni. Per me, Gigi Riva sarà sempre un eroe». Con quest’opera d’arte si conclude la riqualificazione dell’area dopo l’inaugurazione del piazzale lo scorso anno, con una cerimonia alla presenza dei calciatori della squadra di oggi e alcuni componenti di quella d’allora.

La sindaca

Ma è prevista anche una cerimonia per il murale, e la data sarà annunciata in futuro: «Il nostro tributo al grande Rombo di Tuono non poteva mancare nel Piazzale Campioni d'Italia inaugurato a fine Gennaio 2024», dice la sindaca Paola Secci. «L'autore è stato scelto tra i più talentuosi artisti di Sestu: Andrea Ferru che ha realizzato una meravigliosa sequenza iconica delle principali imprese del nostro amato Gigi Riva. A lui e ai suoi collaboratori va il nostro più affettuoso ringraziamento e gratitudine».

