Riva 80 nostalgia: domani speciale in regalo 

Riva 80 nostalgia: si intitola così l’inserto speciale di 24 pagine che, domani, sarà in tutte le edicole della Sardegna in regalo con L’Unione Sarda. Proprio nella sede del primo quotidiano sardo, a Cagliari ( foto Max Solinas ), ieri hanno preso il via le iniziative legate alla Gigi Riva Football Week, in occasione della ricorrenza (domani, 7 novembre) degli ottanta anni dalla nascita del campione. Da oggi, con il giornale, si potrà acquistare di Dvd del film di Riccardo Milani “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”. La Gigi Riva Football Week si concluderà sabato.

a pagina 7