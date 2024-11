Riuso e riciclo, l’ecosistema di Tiago e Ambra 

Tecnica e arte hanno fatto la differenza. Ambra e Tiago hanno immaginato un ecosistema sostenibile e virtuoso, affidando alla loro fantasia il disegno con cui hanno partecipato e vinto il concorso micologico. L’opera, realizzata dai due alunni iscritti alla quarta B delle scuole elementari centrali di Tortolì, hanno stregato sia giuria che pubblico che hanno aggiudicato i rispettivi primi premi ai due piccoli ecologisti. «È stato votato all'unanimità per il suo significato, per la tecnica usata e per il modo in cui è stato dipinto. Sono orgogliosa - ha raccontato l’insegnante, Nina Tangianu - di questo avvenimento e mi complimento anche con gli altri partecipanti perché sono stati tutti bravissimi».

Era la settima edizione della mostra Ecologia e botanica organizzata dal Gruppo micologico d’Ogliastra con il patrocinio del Comune di Tortolì. La rassegna si è svolta nei giorni scorsi nell’ex Blocchiera Falchi, che ha ospitato tutti gli eventi correlati, compreso il concorso di disegno riservato agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari. Il tema del concorso era la natura e il rispettivo rispetto. Ambra e Tiago, ispiratissimi, hanno raccontato il loro ecosistema ideale da curare incentivando la cultura del riuso e riciclo. (ro. se.)

